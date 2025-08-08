55 perce
Orbán Viktor: családbarát politikánk segíti a vágyott gyermekek megszületését (videó)
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel interjút adott a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én
Forrás: MTI
Fotó: Fisher Zoltán
Cikkünket frissítjük!
Mindenki oszt, szoroz, én is próbálom követni az eseményeket – jegyezte meg Orbán Viktor arra a felvetésre reagálva, hogy a napokban kapják meg a családok azt a fizetésüket, amiben már az emelt családi adókedvezmény összege is megjelent.
Miért vállalnak kevesebben gyereket?
Orbán Viktor szerint vagy azért, mert megváltoztak az emberek, és már nem akarnak utódot, nem akarnak ezen idegeskedni, a világ egy részén ez a helyzet, vagy pedig azért, mert akadályokba ütköznek azok, akik gyereket szeretnének, míg a végén kicsúsznak az időből – írja a Magyar Nemzet.
Nyugaton úgy látják, hogy ezt a helyzetet migrációval kell kezelni. Beengedték a migránsokat, hogy majd ők dolgoznak helyettük, de látjuk, hogy ez nem így történt. – Ez a migráció végső oka. Ha nincs saját gyerek, akkor pótolják migránssal – tette hozzá.
Mi viszont azt mondtuk, ha vannak akadályok, amik nehezítik a családalapítást, azt mozdítsuk el
– jegyezte meg. Orbán Viktor szerint közelítünk ahhoz, hogy anyagi értelemben ne járjon rosszabbul az, aki gyereket vállal.
„Bevándorlásügyben Magyarország nem köt kompromisszumot” – húzta alá.
A miniszterelnök elmondta, hogy a magyar kormány egy olyan családbarát politikát folytat, amelynek eredményeként a vágyott gyermekek megszületnek.
Megjegyezte, az ő végső célja az, hogy aki gyereket vállal, az anyagilag járjon jobban annál, aki ezt nem teszi meg. Itt még nem tartunk, de nagyjából kiegyenlítődött a helyzet a kormányfő szerint.
Orbán Viktor tájékoztatott: egy intézkedésük a csedet és a gyedet adómentessé teszi. Ez a csed esetében 78 ezer, a gyed 43 ezer forint többletbevételt jelent egy átlagos juttatás esetében. A gyerekek után járó adókedvezmény megkétszerezésében egymillió család érintett, ennek első lépcsője volt az 50 százalékos emelés. Havonta a százezer forintot is meghaladhatja az összeg, amellyel több marad ezáltal a családoknál.
Albérlet vagy lakásvásárlás?
A miniszterelnök azt mondta, vita van a saját otthon megteremtése és a bérlakásprogram között. Szerinte nem jó megközelítés a vagy-vagy, úgy véli, hogy mindkettőre szükség van. Ám a bérlakás esetén függőségi elem marad.
A magyar álom lényege szerinte a saját otthon.
Ez adja a végső függetlenséget. Hozzátette: ők a saját otthonhoz való jutást látják megoldásnak. Mint mondta, olyan magasan voltak a kamatok, hogy be kellett avatkozni. Ma a törlesztőrészletre lehet, hogy kevesebbet kell majd fizetni, mint egy lakbérre. Orbán Viktor azt mondta: Magyarország az a hely, ahol van valamid, és ez ideköt. Hozzátette: ez a középosztály lényege. Mint mondta, ez erősíti a nemzetet.
Óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt
A miniszterelnök elmondta, hogy az Otthon start egy 25 éves futamidejű kölcsön, árfolyamkockázat és kamatkockázat pedig nincs. Ha valaki felvesz húszmillió forintot, akkor havonta hatvanezer forintot takarít meg a piaci hitelhez képest – ismertette.
Orbán Viktor szerint ezzel olcsóbban lehet saját lakáshoz jutni. Azt tudja mondani a fiataloknak, hogy érdemes megnézni a programot, majd jelezte, hogy óriási az érdeklődés. Kiemelte, hogy a program más támogatásokkal is kombinálható, így komoly támogatási összegekhez lehet hozzájutni.
Ez egy olyan otthonteremtési hitel, aminél nincs családi állapothoz kötődő előírás. Erre mindenki rástartolhat
– tette hozzá. Jelezte, hogy a program új lakás, valamint használt ingatlan vásárlására is felhasználható. A vásárlókat támogatják, de meghúztak összeghatárokat, hogy megakadályozzak az áremeléseket, és ne lehessen luxuslakásokat venni a támogatott hitelből. Lakás esetén maximum 100 millió forint értékű vásárolható, ház esetén 150 milliós a határ, és a maximális négyzetméterár pedig 1,5 millió forint.
Sokkal több otthon épül majd, mint korábban
– vélekedett a kormányfő arra a felvetésre, hogy lesz-e elég lakás, ami elérhető a hitelt felvevők számára.
Emelkednek majd az árak az Otthon Start miatt?
Orbán Viktor szerint ismerethiány áll amögött, amit Magyar Péter is terjeszt, jelesül, hogy hogy 20 százalékkal nőnek majd a lakásárak rövid időn belül. Nem olvastak eleget, nem beszéltek Panyi Miklóssal, akik ezt állítják. A miniszterelnök emlékeztetett arra is, hogy a Tisza párt politikusa, Kollár Kinga korábban azt mondta, hogy ami jó a Tisza pártnak az rossz a magyaroknak, ez alapján akár azt is feltételezhetné, hogy igazából amiatt támadja a programot a Tisza, mert az jó a magyaroknak.
A kormányfő azt mondta: nekik korábban egymillió embert kellett kimenteni a devizahitel csapdájából. Az EU statisztikái szerint ráadásul egymillió embert tudtak kimenteni munka által a szegénységből is. Hozzátette:
akik támadják ezt a programot, azok még nem csináltak ilyent, ezért is nem értik.
Orbán Viktor azt mondta: amíg háború van, addig a magyar gazdaság nem tud akkora teljesítményt nyújtani, mint ami benne van. De amint tűzszünet, béke lesz, ez megváltozik. A kormányfő elmondta, valóban van az ilyen programoknak, jelen nemzetközi környezetben kockázata. A miniszterelnök azt mondta, kellett igazítani a programokon, ő maga már márciusban ki akarta hirdetni például az Otthon startot.
Vámháború
Emlékeztetett: kitört egy vámháború az amerikaiak és az EU között. Több, mint 20 százalékos a vámpozíció módosulása, és ez nyakon vágja a miniszterelnök szerint az európai munkahelyeket. Ezért volt szükség a munkahelyvédelmi, és iparvédelmi akciótervre. Ennek a rossz döntésnek a hatásait ki kell védeni a miniszterelnök szerint.