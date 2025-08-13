Orbán Viktor: nekem csak egy barátom van, a magyarok (videó)

– Azok, akik kritizálják Önt, azt mondják, hogy bizonyos szempontból szinte határozatlan, mert barátkozik Kínával, de barátkozol a Nyugattal is, barátkozik az Egyesült Államokkal, barátkozik az Európai Unióval – vetette fel a kérdést Marissa Streit, amelyre a magyar miniszterelnök úgy válaszolt:

„Csak egy barátom van, a magyarok. Egyszerre jó kapcsolatunk van Donald Trump elnökkel és Xi elnökkel. Jó kapcsolatunk van az Egyesült Államok elnökével, és jó kapcsolatunk van Vlagyimir Putyinnal. És ha valaki magyar, akkor könnyű megérteni, mi a magyarok érdeke. A mi érdekünk, hogy jó kapcsolatokat ápoljunk az összes nagyhatalommal. Ez normális. Én ezt teszem. Az ország érdekeit szolgálom. Nem szeretnék csatlakozni egy blokkhoz. A többi nem érdekel. Szeretném megőrizni külpolitikánk szuverén mozgásterét és az ország nemzeti szuverenitását. Tehát amit teszek, az egyértelműen a magyar nép érdekeit szolgálja, mert ők a barátaim.”

– Gondolja, hogy ez az egyik oka annak, hogy az EU haragszik önre, mert azt akarják, hogy szövetségre lépjen velük, ön pedig nem mindig teszi ezt?

Először is meg kell határoznunk, mi is az Európai Unió és mi Brüsszel. Az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia. Tehát Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek. Sajnálom, hogy ilyen nyers vagyok, de ez a helyzet. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedik, mint Magyarország főnöke. Ez nem így van, mert mi szuverén ország vagyunk, és nekik ez nem tetszik a folyamatban, ebben igaza van.

Arról, hogy Donald Trump hogyan tárgyalt Ursula von der Leyennel és milyen eredményeket ért el a vámok területén, a miniszterelnök azt mondta:

Hosszú történet, hogyan értékeljük ezt az eredményt. A vám egy dolog. Ha az egyik oldalon egy könnyűsúlyú tárgyaló áll, a másikon pedig egy nehézsúlyú üzletkötő, akkor nyilvánvaló, mi lesz az eredmény. És természetesen mi vesztettünk. 15 százalékos vámot fogunk fizetni az Egyesült Államoknak, az EU és az Egyesült Államok pedig nulla vámot.

Arról, hogy az Európai Bizottság elnöke egy megállapodást kötött, amely három további pontot is tartalmaz, nem csak a tarifákat s amelynek első pontja, hogy 700 milliárd euró értékű energia vásárlása, Orbán Viktor azt mondta:

A bizottságnak nincs felhatalmazása, nincs pénze, nincs oka semmit vásárolni. Tehát ha az Egyesült Államok elnöke szeretne megállapodást kötni az energiáról, akkor nem a bizottság elnökével kell megkötnie, hanem velem és az Európai Unió tagállamainak többi vezetőjével, mert mi tudunk vásárolni. Ő soha. Tehát olyan ígéretet tett, amely nem a tagállamok álláspontját tükrözi. Aztán mi beleegyeztünk. Ursula, a frontvonalon álló bizottsági elnök megállapodást kötött.

A miniszterelnök hozzátette:

Brüsszelnek nincs pénze befektetésre. Akkor ki kötött megállapodást Trump elnökkel? Valaki, aki nincs felhatalmazva erre. Tehát ez soha nem fog megvalósulni, vagy nem tudom, ki fogja teljesíteni ezt a megállapodást. Aztán van egy titkos fejezet ebben a megállapodásban, ha jól értem, ami Ukrajnával kapcsolatos. És szerintem ez a legfontosabb és legveszélyesebb pont. Információink szerint van egy megállapodás, hogy az Egyesült Államok fegyvereket ad el Ukrajnának úgy, hogy a költségeket az Európai Unió állja. De ki fogja ezt fizetni?

Orbán Viktor kiemelte: „a vám egy dolog, de van még három másik pont, amikor az Egyesült Államok elnöke megállapodást kötött valakivel, aki esélytelenül teljesíteni tudja ezt a kötelezettséget. ”

Úgy gondolom, hogy ez a jövőben sok nehézséget és vitát fog okozni, mert Trump elnök azt fogja mondani: miért nem teljesítik ezt a megállapodást? Mi azt mondtuk, hogy ez nem a mi megállapodásunk

– fogalmazott a kormányfő.