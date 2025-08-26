Orbán Viktor: a nyugati jóléti állam becsődölt

Orbán Viktor a Harcosok Klubjában azt írta, hogy az Európai Központi Bank korábbi elnöke, Mario Draghi után már a második halálosan komoly figyelmeztetés hangzott el arról, hogy az európai gazdaság a vesztébe rohan – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A német kancellár beszéde mindent visszaigazol, amit az elmúlt tizenöt évben mi, magyarok a gazdaságban csináltunk. A nyugati jóléti állam becsődölt, ezért helyes volt 2010-ben átállnunk a munkaalapú gazdaságra

– írta a miniszterelnök, aki szerint helyes volt több lábra állni, és megindítani a keleti nyitást. Helyes volt befogadni a legfejlettebb kínai technológiát, helyes volt Európa élére állni az elektromobilitásban, helyes volt fenntartani a gazdasági együttműködést Oroszországgal, helyes volt kitartani az olcsó orosz energiaforrások mellett, és helyes volt támogatni Donald Trumpot a migráció ellen és a béke mellett.