Orbán Viktor szerint nagyot fordult a világ, Európa hangja már a békéről szól

Orbán Viktor magyar miniszterelnök elmondta, hogy megvolt a videós miniszterelnöki csúcs és nagyot fordult a világ – szemlézte a kormányfő üzenetét a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A kormányfő azzal folytatta, hogy

a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak, de ma ez a vezérszólam.

A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát

– mondta a miniszterelnök.

A Trump–Putyin- találkozó nagy siker, de csak a kezdet. Jó esély van egy második fordulóra. Európának egyetlen dolga van: mi is hozzunk tető alá egy európai–orosz csúcsot. Ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk. Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is

– hangsúlyozta a miniszterelnök.