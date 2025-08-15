53 perce
Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet
A miniszterelnök a Harcosok Klubjában az alaszkai csúcstalálkozóval kapcsolatosan üzent. „Az egész világ érdeke, hogy csökkentsék a harmadik világháború kockázatát, és lépjenek a béke felé” – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor kiemelte:
blokkosodás helyett együttműködésre, a világgazdaság újraindítására van szükség. Közben Brüsszel és az európai vezetők csücsülnek a váróteremben.
Három és fél évig szították a háború tüzét. Pénzt adtak, fegyvert szállítottak és ukrán katonai győzelemről deliráltak. És minket is bele akartak ebbe rántani. Ellenálltunk és kimaradtunk
– idézte a kormányfőt a Magyar Nemzet.
Orbán Viktor szerint
Magyarország az egyetlen ország Európában, amelynek sikerült kimaradnia a lázálmokból.
Orbán Viktor békemissziója új távlatokat nyitott megA Trump–Putyin-csúcstalálkozó most újabb fordulatot hozhat.
Mi vagyunk az egyetlen ország, amely Európa valódi érdekét képviselte. Brüsszelnek nehéz lesz visszatalálnia a helyes útra. Ukrajna NATO- és európai uniós tagságát el kell felejteni, és az európai gazdaság rendbetételére kell összpontosítani. Pontosan úgy, ahogy az amerikaiak csinálják
– jelentette ki a miniszterelnök. Beszámolt róla, hogy
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter gőzerővel tárgyal az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervről.
A belpolitikára áttérve Orbán Viktor kiemelte, hogy a közszolgálatban dolgozók otthontámogatását kidolgozták, januárban pedig elindítják.
Évi egymillió forint. Összevonható az Otthon start programmal. Mindenkinek lehetőséget akarunk adni rá, hogy saját otthonhoz jusson. A baloldal az albérlők Magyarországát építené, mi saját otthont akarunk mindenkinek
– szögezte le Orbán Viktor.
