Orbán Viktor a Tisza-adóról: most kell észnél lennie a magyar középosztálynak!

– Most kell észnél lennie a magyar középosztálynak! – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök szerint

ha nem vigyáznak, jön a Tisza-adó, mert szerintük “a választások után mindent lehet”.

– A magyar embereket átverni, na azt nem lehet. Mert nem hagyjuk! – tisztázta a miniszterelnök.

Emlékezetes, már kedden kiszivárgott egy belsős dokumentum, amelyben a Tisza párt egyik belső csoportja elmagyarázza, hogyan kell majd visszavezetni a három sávos jövedelmi adórendszert, és ezzel 33 százalékra növelni a most 15 százalékos szja-t.

Csütörtökön pedig kiszivárgott egy felvétel is, amin Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke elmondja, hogy ugyan ezt tervezik, de erről a választásokig nem fognak beszélni. – Választást kell nyerni, aztán mindent lehet – jelentette ki Tarr Etyeken, egy tiszás fórumon.