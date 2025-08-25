Nem áll le a hazudozással Magyar Péter

Szotyi! Tudom, ellentétes a neveltetéseddel, de kérlek, hagyd abba a hazudozást! Mindenhogy próbálod összehozni a miniszterelnököt az ikonikus jachttal, zsonglőrködsz, blöffölsz, hergeled a szektát. Mindig azt hazudtad a sajátjaidnak, hogy ismered a miniszterelnököt, azt hazudtad, hogy jóban vagy vele, de ha így lenne, ha tényleg ismernéd, akár csak annyira, mint én, akkor még neked se lenne pofád leírni (ebben persze nem vagyok biztos), hogy egy luxusjachton ül. Nem ül ott, nem is szeretne