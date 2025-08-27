58 perce
Menczer Tamás: a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán bírálta a Momentumot és a párt bukott elnökét, Gelencsér Ferencet. Menczer Tamás felhívta a figyelmet: a Momentum és a Tisza is idegen érdeket képvisel.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
„Emlékeztek még Gelencsér Ferencre? Ő a Momentum – egyik – bukott elnöke. Hogy is lehetne ezt az „államférfit” elfelejteni?! Mondjuk, tesz is érte”
– indította bejegyzését Menczer Tamás.
Mit tudunk a Momentumról? Azt, hogy külföldről irányították, irányítják, és mindig idegen érdekeket képviselt a magyarok helyett. Például a szlovákokat a felvidékiek, a románokat az erdélyiek helyett. Brüsszelt a magyar érdek helyett. Bár a Momentum gyakorlatilag halott, ami, aki maradt belőle, ugyanezt csinálja
– hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Menczer Tamás.
„Gelencsér Ferenc most épp egészen Kijevig ment, hogy elmondhassa Zelenszkijnek, nem kell aggódnia, a Momentum a magyarok helyett bármikor az ukránokat választja”
– hangsúlyozta.
Ferike Sebestyén József agyonveréséről, a Barátság-kőolajvezeték rendszeres ukrán bombázásáról nem beszél, ahogy arról sem, hogy Zelenszkij egyértelműen megfenyegette Magyarországot. Ezekről Gelencsér Ferenc nem beszél, mert számára nem Magyarország fontos. Hanem a megbízók, Brüsszel és Ukrajna
– tette hozzá.
A Momentum a Tiszának kampányol, egyformák
– mutatott rá a politikus, hozzátéve, hogy „a vége is ugyanaz lesz”.
A Momentumot a magyar emberek a magyar politikatörténet szemétdombjára hajították, ahová való, derék elődje, az SZDSZ mellé. Pedig mekkora várakozás volt feléjük! Jönnek ezek a szép, okos, pirospozsgás, progresszív, liberális fiatalok, a Fekete-Győr Bandi, a Gelencsér Ferike meg a többiek, és majd ők jól leváltják a Fideszt. Aztán kipukkadt a ronda lila lufi. Ez a sors vár a Tiszára is. Még 228 nap
– zárta bejegyzését.