Megáll az ész: kétszer annyi pénzt kapott az EU-tól Ukrajna három év alatt, mint Magyarország húsz év alatt

Az Európai Unió jobban nem is tudta volna illusztrálni, hogy számára mit is jelent az, hogy Ukrajna az első. Magyarország a friss jelentések szerint ugyanis húsz év alatt a töredékét sem kapta annak a pénznek, amit Ukrajna az elmúlt három évben kapott - vette észre a Magyar Nemzet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Forrás: AFP

Az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2022 február 24., vagyis a háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre.

Ugyanezen adatok szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott.

Ez különösen érdekes már csak azért is, mert hazánk az Európai Unió teljes jogú tagja, míg Ukrajna még a tagjelölti státushoz szükséges kritériumokat sem tudta megugrani.