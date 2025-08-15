Magyar Péter és emberei mit sem törődnek a véleménynyilvánítás szabadságával

Az elmúlt időszakban több esetben is a sajtó, illetve a véleménynyilvánítás szabadságát földbe döngölő cselekmények történtek Magyar Péter utcafórumain. Legutóbb újra a Hír TV ellen intézett támadást Magyar Péter, akit láthatóan nem érdekel a sajtószabadság, ha neki nem tetsző médiumról van szó. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy a választási győzelem érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornát.

Magyar Péter viselkedése miatt gyakran felbátorodnak a párt szimpatizánsai is.

