augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

31°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hibát hibára halmozott

2 órája

Magyar Péter képtelenné vált a közbeszéd tematizálására

Címkék#Tisza Párt#Fidesz#Magyar Péter#országjárás

A Magyar Nemzet arról cikket, hogy a Tisza Párt enökének nyári turéja nem hozott eredményt. Miután a kormány történelmi léptékű gazdasági döntésekkel uralta a nyári politikai napirendet, Magyar Péter látványosan elveszítette a kezdeményezést, a háttérbe sodródott.

MW
Magyar Péter képtelenné vált a közbeszéd tematizálására

Magyar Péter országjárása kudarcos volt, elvesztette a kezdeményezés erejét

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A politikus nem csak a kormány pozitív intézkedései miatt veszítette el a politikai napirendet: Magyar Péter számtalan kommunikációs, politikai hibát elkövetett a nyáron – írja a lap, amely felidézte a Tisza vezérének melléfogásait.  

20250520_133842_HBCP8915
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar Péter nagyváradi útja óta képtelen tematizálni a politikai napirendet.

A Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot.

A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.

A politikus népszerűségén a júliusi ítéletidő sem segített: Magyar Péter egy kis zápornak nevezte az országot letaroló vihart, és kritizálta a kormány biztonsági intézkedését a reptérlezárásról – idézi fel a cikk, amely részletesen kitér a Tisza Párt vezetőjének nyári programjára, valamint arra is, hogy 

amíg Magyar országjárása sem hozott érdemi változást a párt támogatottságában, addig a kormánypártok erősödtek.  

A részleteket itt olvashatja el

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu