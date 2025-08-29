Magyar Péter képtelenné vált a közbeszéd tematizálására

A politikus nem csak a kormány pozitív intézkedései miatt veszítette el a politikai napirendet: Magyar Péter számtalan kommunikációs, politikai hibát elkövetett a nyáron – írja a lap, amely felidézte a Tisza vezérének melléfogásait.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar Péter nagyváradi útja óta képtelen tematizálni a politikai napirendet.

A Tisza Párt elnöke május 23-án hatalmas felháborodást váltott ki azzal, hogy egy videójában román földnek nevezte Nagyváradot.

A politikus népszerűségének az sem segített, hogy éppen ez idő tájt jelent meg a nyilvánosság előtt Varga Judit, és nyilatkozott a baloldali sajtónak egykori férjéről.