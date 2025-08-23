augusztus 23., szombat

Bence névnap

19°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Új nap, új álhír

1 órája

Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták

Címkék#Kocsis Máté#Magyar Péter#bizonyíték#Orbán Viktor

Kocsis Máté a közösségi oldalán leplezte le a Tisza Párt elnöklnek újabb hazugságát. „Hamarabb utolértük Magyar Pétert, mint a sánta kutyát” – írta az újabb „zebrázást” leleplező posztjában Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

MW
Magyar Péter nem áll le: újabb hazugságon kapták

Magyar Péter újra lebukott, ismét álhírt terjesztett

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

„Miután tegnap a forrófejű elvtárs hazudott egy ordasat a honvédségi gépről, nem érte be ennyivel, azzal is megetette a híveit, hogy Orbán Viktor a horvát nyaralásán egy kisebb vitorlásról suttyomban átült egy hatalmas yachtra, kint a nyílt vízen. Természetesen ez sem volt igaz” – írta a Facebook-oldalán Kocsis Máté, miután Magyar Péter újabb hamis információkat kezdett terjeszteni Orbán Viktor miniszterelnök horvátországi nyaralásáról.

Kocsis Máté nem először leplezi le Magyar Péter álhíreit
Forrás: Kocsis Máté Facebook-oldala

Azt is hazudta, hogy az említett két hajó a kikötőben «pontosan egymás mellett állt», és persze mindezt az alább is látható fotóval ő jól «leleplezte»

– írta Kocsis Máté. 

„Az aprócska gond csak az, hogy az alábbi fotó, melyet Magyar «bizonyítékként» csatolt, egy 2020. február 19-én közzétett hajó hirdetésből származik. Több, mint ÖT ÉS FÉL ÉVVEL EZELŐTTI, nem tegnapi

– leplezte le Magyar újabb „zebráját” a fideszes politikus. 

A külföldről fizetett 444-es és telex-es «tényellenőrök», illetve a Lakmusz nevű Soros-szervezet most nem voltak olyan szemfülesek természetesen, és valahogy nem szúrták ki ezt az égbekiáltó hazugságot, vagy ha mégis, akkor ezidáig elhallgatták a nyilvánosság elől, mert a propaganda érdekeik így kívánták. Ilyen ez a függetlenség-objektívság, na 

– jegyezte meg ironikusan. 

„Szóval jól átverte és uszította a MANöken ismét a rajongóit, azok megint csápoltak neki, öklöt ráztak, aztán kiderül, hogy ismét csak egy nagy blöff az egész ”

– tette hozzá. 

Egy újabb ÁLHÍR, de a tiszás szektásoknak és kamuprofiloknak ennyi pont elég. Egyre cikibb az egész Tisza. 232 nap, és felkenődnek a falra!

– zárta bejegyzését Kocsis Máté. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu