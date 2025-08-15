augusztus 15., péntek

Estratos–Vitsche-összeköttetés

1 órája

Magyar Péterhez és Ukrajnához is kötődik a birodalmi háló

Címkék#Ukrajna#Talpra Magyarok#Magyar Péter#Bajnai Gordon#Zelenszkij

A Bajnai-körhöz köthető Estratos cégcsoport és a berlini Vitsche szervezet kapcsolati hálója nemcsak Ukrajnához és Zelenszkij kabinetjéhez ér el, hanem a magyar ellenzéki politikai térbe is.

MW
Magyar Péterhez és Ukrajnához is kötődik a birodalmi háló

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A Bajnai Gordonhoz és köreihez kötődő DatAdat cégcsoport a 2022-es választások előtt másfél milliárd forintnyi külföldi forráshoz jutott, amelyet a baloldali kampányban használtak fel. Azóta a társaság Estratos néven működik, és neve felbukkant  Magyar Péterék egyesületének, a Tisza Párt elődszervezete, a Talpra Magyarok adatkezelői között is – írja az Ellenpontra hivatkozva a Magyar Nemzet.

Az Estratos cégháló feltérképezése során számos hazai és nemzetközi szervezethez vezetnek a szálak, köztük a berlini székhelyű, ukrán Vitsche nevű szervezethez. 

Ez az összeköttetés azt jelenti, hogy a Magyar Péter mögött álló kör kapcsolata egészen a Zelenszkij-kabinet berlini partnereiig ér el.

A teljes cikket a további részletekkel ITT tudja elolvasni. 

