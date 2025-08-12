Magyar Péter fenyegetéseire reagált a lengyel politika kiemelkedő alakja

A Magyar Nemzet információja szerint Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes közösségi médiás bejegyzésében hangsúlyozta: a magyarok nem engednek a globalisták hazugságainak, manipulációinak és zsarolásának.

Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettes a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet megalapításáról tartott budapesti sajtótájékoztatón 2025. április 25-én

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

Látják, mi történik Lengyelországban Donald Tusk kormányzása alatt: a von der Leyen és Weber által kinevezett politikai tolvajok és bűnözők először blokkolták az uniós hiteleket, most pedig a haverjaiknak és családtagjaiknak osztogatják azokat jachtok, szaunák, sőt csoportos szexklubok vásárlására

– hívta fel a figyelmet.

Megszegik az ígéreteiket, elszegényítik és kisajátítják az államot, és soha nem látott mértékben terjesztik a politikai korrupciót – sorolta a Tusk-kormány bűneit.

Nemcsak az ellenzéket üldözik, hanem azokat a hétköznapi polgárokat is, akik nem hajlandók a kottájukból játszani – hamisan vádolva másokat azzal, amit maguk követnek el. Mint az én esetemben, amikor az illegálisan átvett ügyészség kitalált vádakkal üldöz engem – olyan abszurd vádakkal, hogy még az Interpol is elutasította az üldözésem iránti kérelmüket

– mutatott rá Romanowski.