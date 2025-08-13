Orosz hírszerzés: az Európai Bizottság hatalomváltást akar elérni Magyarországon

Az Európai Bizottság vezetésének célja, hogy kormányváltást érjen el Budapesten. Magyarországot Brüsszel az „egységes Európa” akadályának tartja – derül ki az orosz hírszerző szolgálat (SVR) sajtóirodájának közleményéből, amelyet a TASZSZ-ra hivatkozva idézett a Magyar Nemzet.

A jelentés szerint Ursula von der Leyen komolyan tanulmányozza a magyarországi kormányváltás lehetséges forgatókönyveit

Fotó: Maxym Marusenko / Forrás: NurPhoto via AFP

Az Oroszországi Föderáció Külföldi Hírszerző Szolgálatának sajtóirodája tájékoztat, hogy a hírszerző szolgálathoz beérkezett információk szerint az Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az egységes Európa előtt

– áll a közleményben. A sajtóiroda megjegyezte, hogy „Brüsszel felháborodott Budapest független politikájának és a kollektív döntéshozatalra gyakorolt befolyásának kísérletei miatt, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében”.