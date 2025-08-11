augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

23°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megakadályoznák a békét

27 perce

Pánikol a kihagyottak koalíciója, Kijevet és Brüsszelt sem hívták meg Alaszkába

Címkék#orosz-ukrán háború#Volodimir Zelenszkij#Európa#Vlagyimir Putyin#Donald Trump#béke#alaszka

Zelenszkij mindenáron megakadályozná a békét, jóllehet azt állítja, hogy az oroszok nem akarják azt. Ukrajna elnöke erősebb oroszellenes szankciókat sürget, miközben Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin személyes találkozóra készül úgy, hogy a háborúpárti Európát és Ukrajnát kihagyják az egyeztetésből.

MW

Egyre nagyobb a pánik Brüsszelben és Kijevben, amiért a mindenből kihagyottak koalíciója nem lehet ott Alaszkában Trump és Putyin megbeszélésén, ahol az amerikaiak és az oroszok a háború lehetséges lezárásáról tárgyalnak majd. Európának tehát nem osztanak lapot – írja cikkében a Magyar Nemzet.

Denmark officially takes over the EU presidency - EU leaders hold press conference at Marselisborg Palace
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Forrás: Ritzau Scanpix via AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban a tárgyalás helyett ismét szankciók és nemzetközi nyomásgyakorlás mellett érvelt Moszkvával szemben. Szerinte erőre van szükség az Egyesült Államok, Európa és minden olyan nemzet részéről, amely békét és stabilitást akar a nemzetközi kapcsolatokban.

Zelenszkij tehát továbbra is a harc folytatását erőlteti, miközben ragaszkodik hatalmához.

Korábban Nagy-Britannia, Németország, Franciaország és Ukrajna kormánya egy alternatív tervet dolgozott ki a konfliktus rendezésére. A dokumentum kimondja: Kijev bármilyen területi engedményét biztonsági garanciákkal kell ellensúlyozni, beleértve a NATO-tagság lehetőségét is – írta a Lenta.

Az európai vezetők figyelmeztették Washingtont, hogy ne kössenek megállapodást Ukrajna és Európa feje fölött. Friedrich Merz német kancellár az ARD műsorában hangsúlyozta:

Semmiképp nem fogadhatjuk el, hogy területi kérdésekről Oroszország és Amerika döntsön anélkül, hogy Ukrajnát és Európát bevonnák.

Zelenszkij megköszönte az európai szövetségeseknek, hogy összefogtak az alaszkai csúcstalálkozó előtt. Az X-en közzétett bejegyzésében azt mondta:

A háború befejezésének igazságosnak kell lennie, és hálás vagyok mindenkinek, aki Ukrajna és népünk mellett áll.

Az EU külügyminiszterei hétfőn videokonferencián keresztül vitatják meg az alaszkai tárgyalásokat, amelyhez ukrán kollégájuk is csatlakozik.

Hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esetleg mégis részt vehet-e az alaszkai csúcson, illetve ha igen, milyen feltétele van ennek, megtudhatja IDE KATTINTVA a Magyar Nemzet cikkéből.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu