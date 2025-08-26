augusztus 26., kedd

Pokoli

1 órája

Késelés, lövöldözés: Európán migránserőszak söpör végig

A nyugat-európai városok biztonsága komoly kérdéseket vet fel.

MW
Késelés, lövöldözés: Európán migránserőszak söpör végig

Illegális bevándorlók sátortábora a párizsi városháza előtt 2025. augusztus 11-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Christophe Petit Tesson

Az elmúlt hónapban Brüsszelben több mint húsz lövöldözés zajlott le, amelyek hét halálos áldozatot követeltek - írta a Magyar Nemzet.

 A belga főügyész figyelmeztetett: 

ma bárki célponttá válhat az utcán. 

Hollandiában egy 22 éves migránst vádoltak meg egy tinédzser lány meggyilkolásával és más támadásokkal is összefüggésbe hozták. Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, miközben nőket próbált megvédeni. Eközben Nagy-Britanniában a bűnözés látványosan növekszik, és a migránsok elhelyezése elleni demonstrációk országos szintűvé szélesedtek. A nyugati városok lakói egyre inkább kiszolgáltatottnak érzik magukat a fokozódó migránserőszak miatt.

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt harminc napban a belga fővárosban több mint húsz fegyveres incidens történt, amelyek hét ember életét oltották ki. A lövöldözések nem a külvárosban, hanem a központi városrészek közelében zajlottak.

Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója – amelyben Tisza is szerepet kapott – változatlanul az idei év fő feladataként a migrációs paktum végrehajtását jelölte meg, ami a menekültek kötelező elosztását jelenti.

Hollandiában sokan megrendültek, amikor egy 17 éves lányt brutálisan meggyilkoltak. A fiatal lány, Lisa, a tragédia előtt rendőrségi segítséget kért, mert azt észrevette, hogy valaki követi.

Körülbelül egy órával a hívás után a hatóságok egy árokban, holtan találták meg a lányt.

A rendőrség hamar azonosította a 22 éves férfit, aki az amszterdami menekültbefogadó központban tartózkodott. Az őrizetbe vett férfit azzal is gyanúsítják, hogy négy nappal a gyilkosság előtt megerőszakolt egy nőt, sőt egy harmadikat is megtámadott. 

A teljes cikkért kattintson ide. 

