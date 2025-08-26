Késelés, lövöldözés: Európán migránserőszak söpör végig

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt harminc napban a belga fővárosban több mint húsz fegyveres incidens történt, amelyek hét ember életét oltották ki. A lövöldözések nem a külvárosban, hanem a központi városrészek közelében zajlottak.

Ezzel egy időben az Európai Parlament nagykoalíciója – amelyben Tisza is szerepet kapott – változatlanul az idei év fő feladataként a migrációs paktum végrehajtását jelölte meg, ami a menekültek kötelező elosztását jelenti.

Hollandiában sokan megrendültek, amikor egy 17 éves lányt brutálisan meggyilkoltak. A fiatal lány, Lisa, a tragédia előtt rendőrségi segítséget kért, mert azt észrevette, hogy valaki követi.

Körülbelül egy órával a hívás után a hatóságok egy árokban, holtan találták meg a lányt.

A rendőrség hamar azonosította a 22 éves férfit, aki az amszterdami menekültbefogadó központban tartózkodott. Az őrizetbe vett férfit azzal is gyanúsítják, hogy négy nappal a gyilkosság előtt megerőszakolt egy nőt, sőt egy harmadikat is megtámadott.

A teljes cikkért kattintson ide.