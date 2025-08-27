Kényszersorozás: fiatal férfire támadtak az emberrrablók

Egy, az Origo hírportál által kiszúrt videóban az látszik, hogy ezúttal Szumiban zajlott a kényszersorozás: a felvételen látszik, amint a toborzók rátámadnak egy fiatal férfira.

Mindennaposak a kényszersorozások Ukrajnában

Fotó: Narciso Contreras

A felvételen jól láthatóan három egyenruhás állja körbe a földön fekvő, megbilincselt fiatalt, akit eközben bántalmaznak is.