45 perce
Az ukrán civilek nekimentek a katonai toborzóknak (videó)
Az Origo cikke szerint az emberek csak „fejvadászoknak” nevezik a sorozóbizottság tagjait, akik hónapok óta kegyetlen módszerekkel vadásznak a frontra küldendő férfiakra.
Az ukrán nemzeti gárda 13. műveleti dandárjának katonái gyakorlatoznak egy amerikai M113 páncélozott szállítójárművel a kelet-ukrajnai Harkivi területen lévő lőtéren az Ukrajna elleni orosz háború alatt, 2025. augusztus 29-én
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Szergej Kozlov
Újabb megrázó felvételek kerültek nyilvánosságra Ukrajnából: Csernyivciben feldühödött helyiek állták útját Zelenszkij emberrablóinak, hogy megakadályozzák, hogy egy férfit erőszakkal a frontra hurcoljanak – írja az Origo.
Kényszersorozás: iskolás gyerekek voltak tanúi a brutális toborzásnak
A hírportál cikke szerint egyre több településről érkeznek hírek arról, hogy az ukrán lakosság nyíltan szembeszáll a kényszersorozókkal.
A videóért kattintson.