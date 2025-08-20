augusztus 20., szerda

István névnap

29°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Augusztus 20.

2 órája

A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Címkék#Farkas Bertalan#Kapu Tibor#Szent István-rend#Sulyok Tamás#Orbán Viktor#űrhajós

Farkas Bertalan, az első és Kapu Tibor, a második magyar kutatóűrhajós vehette át hazánk legmagasabb rangú kitüntetését, a Magyar Szent István-rendet az augusztus 20-i állami ünnepen Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Sándor-palotában. A díjátadáson megjelent Orbán Viktor miniszterelnök is.

MW
A két magyar űrhajós, Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta a Szent István-rendet (videó)

Kapu Tibor kutatóűrhajós (j) Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós társaságában érkezése után a Liszt Ferenc repülőtéren 2025. augusztus 18-án

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy

teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket

– emelte ki az államfő az MTI beszámolója szerint.

SULYOK Tamás; KÖVÉR László; ORBÁN Viktor; FARKAS Bertalan; KAPU Tibor
Orbán Viktor miniszterelnök (b), Sulyok Tamás köztársasági elnök (k), Kövér László, az Országgyűlés elnöke (j), illetve a Magyar Szent István-rend kitüntetéssel elismert Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós (b2) és Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa (j2) az elismerések átadásán, az államalapítás és Szent István király ünnepén a Sándor-palotában 2025. augusztus 20-án
Fotó: Fischer Zoltán / Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Ahogyan sportolóink sikerei, feltalálóink világszenzációi is minden magyar öröme és büszkesége, úgy a mai nap kitüntetettjeinek fantasztikus űrmisszióit is méltán övezi magyarok millióinak nagyrabecsülése – hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette: hatalmas kincs, hogy miközben megüljük államalapítónk ünnepét, átélhetjük a magyarság sokszor nehezen látható, de szilárd és felemelő egységét is.

Az átadóünnepséget itt tudja megtekinteni:

A két kitüntetett küldetése által hazánk felkerült az űrkutatás térképére, közreműködésükkel tudósaink ott lehetnek a tudományos fejlődés élvonalában, formálva a jövő innovációit – mutatott rá Sulyok Tamás, hozzátéve: tudásközpontok és országok fogtak össze, hogy az emberiség sorsát előremozdítsák, s ennek a magyarok is részesei.

A távlatok, amelyeket meghódítottak, egy átlagember számára alig felfoghatóak, elvégzett kísérleteik az emberi ismeretek legvégső határán zajlottak – mondta a köztársasági elnök, kiemelve: felkészültségből, bátorságból és profizmusból a legtöbbet adták, amit adni lehet.

Fáradozásukkal nem csupán az űr egyes titkai tárulnak fel, hanem az emberiséget közvetlenül is segítik az orvostudomány, a sejtbiológia, a fizika, a meteorológia, a katasztrófamegelőzés vagy éppen a műholdas alapú navigáció terén

– mondta az államfő.

SULYOK Tamás; FARKAS Bertalan; KAPU Tibor
Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás:  MTI

Ahogy űrhajósaink a magasba emelkedtek, minket, magyarokat is magasabbra emeltek – hangsúlyozta Sulyok Tamás, kiemelve: megmutatták mindannyiunknak, hogy az emberi civilizációért, benne a magyarság jövőjéért egymást segítve, okosan és összefogva, nagyon sokat lehet tenni.

Ezért kapták az elismerést

Farkas Bertalan, a HUNOR Magyar Űrhajós Program tanácsadója, nyugállományú dandártábornok, vadászpilóta, kutatóűrhajós Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a magyar űrkutatás szolgálatában példaértékű elhivatottsággal végzett tevékenysége, első magyar űrhajósként legendássá vált küldetésétől a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósításáig ívelő életműve elismeréseként vehette át a kitüntetést.

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa Magyarország és a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő, a hazai űrstratégia és a HUNOR Magyar Űrhajós Program sikeres megvalósítását elhivatottan szolgáló és kiemelkedően eredményes tevékenysége, a magyar nemzetet és annak kivételes talentumait a világ előtt méltó módon képviselő küldetése elismeréseként érdemelte ki a kitüntetést.

Most érzi csak igazán a tenni akarást

Farkas Bertalan a díj átvételekor elmondta: azt szeretné kérni, hogy

„legyen a mi kis csodálatos országunk, ami fentről is gyönyörű, egy olyan békesziget Közép-Európában, Európában és a csodálatos bolygónkon, ahol a béke, a nyugalom, az egyetértés, az együtt gondolkodás képes megvalósulni”.

Kapu Tibor emlékeztetett: küldetése végén, amikor végre megnyugodhatott volna, akkor érezte magában a legnagyobb tenni akarást és a legnagyobb tüzet. Hozzátette: ezzel a motivációval, ezzel a tenni akarással, ezzel a tűzzel szeretne továbbra is a magyar tudományért, a magyar űrkutatásért dolgozni, és a jövő magyar űrhajósai mellett állni.

Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Áder János korábbi köztársasági elnök is.

Orbán Viktor: határ a csillagos ég!

Az ünnepségen részt vevő miniszterelnök a közösségi oldalán is gratulált a két kitüntetettnek, kis képgalériát is megosztva az eseményről. Orbán Viktor posztjában azt írta: „Javaslom, vezessük be az 5 magyar szabályt az űrben is. 😉” Majd hozzátette: „Csak így tovább, magyar űrhajósok, a határ a csillagos ég!”

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu