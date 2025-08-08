augusztus 8., péntek

László névnap

2 órája

Jövő héttől extra adásokkal is jelentkezik a Harcosok órája

Címkék#Németh Balázs#Harcosok órája#extra

A nap bármely időpontjában lehetnek extra adásai a Harcosok órája műsornak, ha fontos dolog történik itthon vagy valahol a világban – jelezte Németh Balázs műsorvezető.

MW
Forrás: Németh Balázs vagyok Facebook-oldala

Fotó: videókép

„Az első két hét rendkívül kedvező tapasztalatai alapján úgy döntöttünk, hogy bővül a Harcosok órája kínálata. A jövőben már nem csak hétfőtől csütörtökig jelentkezünk élőben reggel 7.30-tól” – tudatta Németh Balázs a Facebook-oldalán megosztott videóban. A Fidesz-frakció szóvivője elmondta, hogy mostantól a nap bármely időpontjában lehetnek extra adások, ha fontos dolog történik itthon vagy valahol a világban.

Németh Balázs ismertette, hogy brutálisan erős névsorral futnak neki a jövő hétnek. 

Hétfőn Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, csütörtökön pedig Bayer Zsolt, a Magyar Nemzet publicistája lesz a Harcosok órájának vendége.

Németh Balázs elárulta, hogy jókat nevetett azon a telexes álhíren, hogy csúnyán besült az új fideszes kommunikációs csodafegyver. Ezzel szemben az igazság az, hogy milliós megtekintések voltak az első két hétben, sok száz, a Harcosok órájában készült interjúból keletkezett sajtóhír.

Ne felejtsük el, hogy Magyar Péter is napi szinten támadja a Harcosok óráját, ő is lelkes nézőnk

– jegyezte meg Németh Balázs, aki óvatosságra inti a liberális megmondókat a Harcosok órájával kapcsolatban is. 

Javaslom, hogy 247 nap múlva térjünk vissza erre a témára

– tette hozzá.

 

 

