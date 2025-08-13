augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Hazuságok helyett a valóság

1 órája

Dornfeld László szerint ideológia helyett tényeket rögzít az amerikai jelentés

Az Alapjogokért Központ vezető elemzője a Magyarországról szóló amerikai jelentéssel kapcsolatban hangsúlyozta: a dokumentum nem politikai indíttatású, hanem tényekre épül. Dornfeld László szerint a jelentés nem ideológiai elfogultságot tükröz, hanem objektív megállapításokat tartalmaz.

Forrás: Dornfeld László Facebook-oldala

Az Egyesült Államok kormányának Demokrácia, Emberi Jogok és Munkaügyi Hivatala idén is elkészítette Magyarországról szóló országjelentését, amely az emberi jogi helyzetet értékeli. A dokumentum több részterületre bontva elemzi, miként érvényesülnek az emberi jogok hazánkban – számolt be a Magyar Nemzet.

A dokumentum kiemelte, hogy

 a kormány hiteles lépéseket tett a visszaélések kivizsgálása és szankcionálása érdekében.

Megállapították, hogy 

a szólás- és sajtószabadságot általában tiszteletben tartják, a független média aktív és sokszínű. A jelentés pozitívan értékelte a munkavállalói jogok védelmét és a gyűlöletbeszéd elleni jogi eszközöket. Külön hangsúlyozta a kormány elkötelezettségét az antiszemitizmus elleni küzdelemben és a befogadó társadalmi környezet megőrzésében.

Ilyen az, amikor egy ország helyzetét a tények alapján, nem pedig ideológiai szemüvegen keresztül vizsgálják

– fogalmazott a jelentéssel kapcsolatosan Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője, aki hangsúlyozta, hogy „Bidenék ámokfutása után Trump végre újra szövetségesként kezel minket”. 

Az elemző arra is rámutatott, hogy

 a jelentés nagy visszhangot váltott ki a magyarországi globalisták körében, hiszen nemcsak ideológiai torzítások nélkül mutatja be a magyar helyzetet, hanem tényszerűen ismerteti a Szuverenitásvédelmi Hivatal munkáját is, amely leleplezte a külföldről pénzelt befolyásoló műveleteket. 

A teljes cikkért KATTINTSON!

