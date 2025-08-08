Idén is telt házzal működnek az Erzsébet-táborok

A lap négy évvel ezelőtt látogatott el legutóbb a zánkai, teljeskörűen felújított Erzsébet-táborba. Ahogyan akkor is, most is Hornyák Tibor, az Erzsébet Alapítvány elnöke fogadta a munkatársakat és mutatta meg a balatoni táborhelyeket.

Az elnök elmondta, a táborra azért nem mondják, hogy már teljesen elkészült, mert mindig van egy-egy újabb ötletük. A minap adták át a Szent Erzsébet hajót. Az elmúlt tíz évben nagyon megváltozott a zánkai tábor képe, ezt mindenki láthatja – magyarázta az elnök.

Az óriási 150 hektáros zánkai táborban nyilván mindig akad valami tennivaló, de Hornyák Tibor szerint még fontosabb a tartalom, amivel megtöltik a táborozók programjait. – Nagyon jó csapat alakult ki kiváló igazgatókkal, elkötelezett kollégákkal. Tíz év távlatából úgy érzem, hogy összeért a csapat, a közösség. Nekem például már a napi táboroztatási munkával sokkal kevesebbet kell foglalkoznom. Megtaláltam azokat az embereket, akik szívvel-lélekkel végzik ezt a munkát. Mindenki a helyén van, van csapatszellem, és példaértékű az összefogás – fogalmazott Hornyák Tibor.

Tíz éve szervezi a táborokat az Erzsébet Alapítvány

Az Erzsébet-táborok több mint tíz éve, 2012-ben indultak, és 2026-ban lesz tíz éve, hogy az egyházi hátterű Erzsébet Alapítvány végzi a táborok megvalósítását.

Hornyák Tibor azt mondta, akkorra olyan rendszert szeretne, amelyben már papírra vetették azt is, mit hogyan kell csinálni az óriási férőhelyszámmal működő táborokban. – Egy egyszerű példa: amikor megérkezik a tábor vasútállomására egy 14 kocsiból álló vonat, amiről nyolcszáz gyermeknek kell leszállnia, ennek a folyamatnak minden lépését úgy rögzítjük, hogy azt bárki el tudja sajátítani a leírás alapján, ne kelljen újra és újra tapasztalati úton megtanulni. A tábori együttélést segítő operatív munkatársaknak (TESO) kézikönyvet készítettünk, elkészülnek a részletes programleírások, és ezeket is felhasználva összeáll majd az Erzsébet-táborok útmutatója. Ezt az anyagot a jövőben a képzési rendszerünkben is hasznosítani fogunk – magyarázta az elnök.