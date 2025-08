Nagy János államtitkár: a Tisza Párt vezére nem érti az erdélyi világot (videó)

Folyamatosan harcolni kell az ilyen hamis hírek ellen

„Amikor az erdélyi Tisza-szigetekről beszélnek, akkor mutogatják ezt a Kátai nevű színészt – de ő nem Erdélyben él, hanem Tolna vármegyében. Ez egy blöff, amely nagyon gyorsan lelepleződött” – mutatott rá Nagy János, hozzátéve: folyamatosan harcolni kell az ilyen hamis hírek ellen.

„Amikor az erdélyi Tisza-szigetekről beszélnek, akkor mutogatják ezt a Kátai nevű színészt – de ő nem Erdélyben él, hanem Tolna vármegyében. Ez egy blöff, amely nagyon gyorsan lelepleződött” – mutatott rá Nagy János, hozzátéve: folyamatosan harcolni kell az ilyen hamis hírek ellen. „Láthatóan egyre kevesebb az olyan ember Magyar Péter körül, aki meg meri neki mondani, hogy egyes dolgokat jobb lenne nem csinálni” – tette hozzá a koordinátor, kiemelve: jobb lenne nem triggerelni a külhoni magyarokat.

A nézői kérdésekre válaszolva Nagy János elmondta: nemcsak magyarországi lakcímmel lehet a DKP-khoz csatlakozni.

Korózs foglalkozhatna saját pártjával

Nagy János beszélt arról is: a háború, a migráció és Ukrajna jelenti Magyarország számára a legnagyobb gondot, ezért természetes, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében is ezek voltak a fókuszban, éppen ezért furcsa, hogy Korózs Lajos ezt sérelmezte. „Korózs úrnak inkább azzal kellene foglalkoznia, hogy miért van bajban a magyar baloldal, miért képes egy magát jobboldalinak maszkírozó ember elszipkázni az összes szavazójukat” – figyelmeztetett a koordinátor, majd Németh Balázs bejátszásokkal azt is bizonyította, hogy a szocialista politikus nem mondott igazat a tusványosi beszéddel kapcsolatban.

Németh Balázs felidézte Takács Péter Harcosok órájában tett látogatását, illetve Magyar Péternek ezzel kapcsolatos megnyilvánulásait. „Kulja András, a Tisza TikTok-dokiját Magyar Péter nem engedte el az MCC Fesztre, de korrupciós üggyel képes volt megtámadni Takács Pétert. A TikTok-dokit nem érdekelték Takács Péter állításai a saját vitájuk alkalmával sem. Takács kórházigazgató volt, látott kórházat belülről. Kulja csak arról tud beszélni, hogy minden rossz, s hogy Takácsnak mennie kell. Azonban, ha Kulja doktor visszavágóra vágyott, elmehetett volna az MCC Fesztre vitázni Takáccsal – de nem tette meg, nyuszi ült a helyén” – emlékeztetett Nagy János, majd cáfolta Magyar állításait és kiemelte: büszkék lehetünk, hogy Takács Péter irányítja a magyar egészségügyet.