2 órája
Fidesz–KDNP-előnyt mértek Mátészalkán is
Orbán Viktor a tusványosi beszédében egy belső felmérésre hivatkozva közölte, ha most vasárnap lennének a választások, a belső felméréseik szerint a kormánypártok 106 egyéni választókerületből nyolcvanat megnyernének, ami fölényes győzelmet eredményezne. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a belső felmérés a Fidesz–KDNP előnyét mutatta.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
A Magyar Nemzet szemlézte az Index beszámolóját a belső felmérés eredményéről, ennek tükrében a Mátészalka központú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5-ös számú egyéni választókerületben a kutatás alapján a Fidesz–KDNP vezet.
A sorrend jelenleg:
- Fidesz-KDNP – 39,7 százalék
- Tisza Párt – 32 százalék
- Mi Hazánk – 4,4 százalék
- Demokratikus Koalíció – 2,9 százalék
- Jobbik – 1,7 százalék
- MSZP – 0,8 százalék
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 0,6 százalék
- Momentum – 0,5 százalék
- LMP – 0,1 százalék
- Párbeszéd – 0,1 százalék
Más pártokra a megkérdezettek 0,4 százaléka szavazna, a „nem mondja meg, nem menne el” csoport 5 százalékot, a „nem tudja, bizonytalan” réteg 11,9 százalékot tesz ki a kutatásban. A felmérés 500 fő megkérdezésével, CATI-módszerrel (telefonos megkérdezés) készült 2025 júliusában.
A szabolcsi 5-ös választókerületben 2022-ben óriási fölénnyel nyert a Fidesz–KDNP jelöltje, Kovács Sándor.
A 64,79 százalékos eredmény jelentősen felülmúlta a második helyezett, hatpárti ellenzéki támogatású Földi István 24,58 százalékát. A választókerületben a Fidesz listás eredménye – 68,29 százalék – még Kovács Sándor támogatottsági arányát is felülmúlta.
Magabiztosan vezet a Fidesz–KDNP a Pest megyei választókerületben
Teljesen más a helyzet Budapest 6-os számú egyéni választókerületében ahol a kutatás alapján a Tisza Párt vezet:
- Tisza Párt – 34,9 százalék
- Fidesz–KDNP – 26,6 százalék
- Demokratikus Koalíció – 7,2 százalék
- Magyar Kétfarkú Kutya Párt – 5,9 százalék
- Momentum – 4,3 százalék
- MSZP – 3,8 százalék
- Mi Hazánk – 2,8 százalék
- Jobbik – 2,5 százalék
- Párbeszéd – 2 százalék
- LMP – 1,6 százalék
A jelentős részben zuglói választókerületből az egyéni jelöltekre is készítettek mérést, ez alapján a Tisza egyelőre ismeretlen jelöltje 31,2 százalékot kapna, miközben Hadházy Ákos, a választókerület jelenlegi képviselője 29,1 százalékot. A kormánypárti Borbély Ádámot 26,4 százalékra mérték.
Az eddig ismertetett adatok szerint a kormánypártok máshol is vezetnek
– erről ide kattintva olvashat bővebben.