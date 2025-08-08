augusztus 8., péntek

Egyre többen lépnek be a Zebrába

Címkék#Kocsis Máté#Tóth Gabi#Zebra Digitális Polgári Kör#Bayer Zsolt

Már hatezren vannak.

MW
Egyre többen lépnek be a Zebrába

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Czeglédi Zsolt

– A Zebra nem tétlenkedett! 

Már hatezren vagyunk, csatlakozz te is

 – írta közössági oldalán Kocsis Máté.  

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője nemrég jelentette be, hogy hivatalosan is bejegyezték a Zebra Digitális Polgári Kört. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy a kör nyitott mindenki előtt, aki elutasítja a „liberális álhíreket és a kettős mércét”.

A Zebra digitális polgári körnek tagja a Magyar Nemzet publicistája, Bayer Zsolt is, de a volt kézilabdázó, Görbicz Anita, vagy az énekesnő, Tóth Gabi is az alapítói között van. 

