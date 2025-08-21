38 perce
Ukrajna sorsa Trump kezében van, nem a nyugati globalisták döntenek
Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.
Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én
Forrás: MTI/EPA/Szputnyik pool
Fotó: Gavriil Grigorov
Dornfeld László, az Alapjogokért Központ elemzője az Origónak adott interjúban elmondta, Volodimir Zelenszkij világosan látja, hogy Donald Trump az orosz–ukrán háború gyors befejezésére törekszik. Ezzel szemben a nyugat-európai politikusok nem mutatnak ugyanilyen elkötelezettséget.
Ahogy Orbán Viktor rámutatott, beszédes, hogy egyetlen kelet-közép-európai vezetőt sem vittek magukkal a megbeszélésre, pedig a térségünket érinti a leginkább a háború – egyelőre csak gazdasági hatásaiban, de eszkaláció esetében a frontvonal is itt húzódna
– emelte ki az elemző.
A nyugati globalisták hiába próbálnak részt venni az Ukrajnát érintő egyeztetéseken, Washington patrióta vezetése nem tekinti őket relevánsnak.
