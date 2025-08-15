55 perce
Közpénzből írná újra a történelmet az Európai Unió
A Korán jelentőségét hirdető projektet támogatnak.
Uniós zászlók lobognak az Európai Bizottság brüsszeli székházánál
Forrás: MTI/EPA
Fotó: Olivier Matthys
Az Európai Unió 9,84 millió eurót biztosít az „Európai Korán” című projekthez, amely 2026-ig biztosan futni fog. A Brüsszel által pártolt kezdeményezés célja, hogy megmutassa, hogy a muszlimok szent könyve, a Korán hogyan befolyásolta az európai kultúrát – írja a Magyar Nemzet az Exxpress cikkére hivatkozva.
A kezdeményezők szerint
- vándorkiállításokat,
- konferenciákat
- és könyvkiadásokat
terveznek, amelyek célja, hogy „megkérdőjelezzék a Korán szövegével kapcsolatos hagyományos felfogást és az európai vallási és kulturális identitásokról alkotott berögzült elképzeléseket”. Az üzenet: az iszlám jelentős mértékben hozzájárult az európai történelemhez – és ezt eddig alábecsülték.
A nagyívű és bőségesen finanszírozott terv ellen azonban széles körben tiltakozás indult. A tiltakozók ideológia vezérelt történelemhamisításként értelmezik a projektet. A kritikusok között a konzervatív politikusokon túl iszlám szakértők is megtalálhatók.
A program „átírja Európa vallás- és kultúrtörténetét, mert azt sugallja, hogy Európa 1150 és 1850 között szoros kapcsolatban fejlődött az iszlámmal. Ezzel pedig a politikus el akarják hitetni az emberekkel, hogy az iszlámnak mindig is jelentősége volt Európában, ami a történelem meghamisítása – közpénzből finanszírozva
– mondta egy interjúban Fabrice Leggeri, a Frontex korábbi vezetője és a Nemzeti Tömörülés jelenlegi európai parlamenti képviselője.
