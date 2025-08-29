Bárki kiszámolhatja, mekkora veszteséget okozna neki a Tisza-csomag

A két napja kiszivárgott Tisza-csomag jelentős adóemelést vetít előre. A háromkulcsos szja-rendszer a dolgozók legalább háromnegyedének csökkentené a fizetését, a családok esetében pedig milliós nagyságrendű elvonással járna – írja a Ripost.

A dokumentum szerint a Tisza Párt 15, 22 és 33 százalékos kulcsokkal vezetné be a progresszív adózást. Már az átlagbér is a 22 százalékos sáv alá esne, míg a havi 1 millió 250 ezer forint felett keresőknek 33 százalékot kellene fizetniük. Emellett a párt szűkítené az adókedvezmények körét is.

Egy új kalkulátorral könnyedén saját magunk is kiszámolhatjuk, miként súlytana magunkra a Tisza-adó.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza új rendszere „1.300 milliárd forintot venne ki a magyar emberek zsebéből”, ami egy foglalkoztatottra vetítve évi 276 ezer forint elvonást jelent.

Bármit mondanak, ez akkor is a Gyurcsány–Bajnai módszer: ha pénz kell, elveszik az emberektől

– fogalmazott.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó szerint a 25 év alatti fiatalok nettóban havonta 107–108 ezer forintot veszítenének, ami éves szinten több mint 1,3 millió forint mínuszt jelent.

A számítások szerint a családokra még nagyobb teher hárulna. Egy egygyermekes, átlagkeresetű szülőpárnál havi 150 ezer forinttal (évi 1,8 millióval) nőne az elvonás. Egy kétgyermekes családnál 236 ezer forinttal (évi 2,8 millióval), egy háromgyermekesnél pedig 354 ezer forinttal (évi 4,2 millióval) csökkenne a kézhez kapott jövedelem.

A kiszivárgott anyag szerint a Tisza Párt megszorításai leginkább a családokat, a fiatalokat és a nyugdíjasokat érintenék.

A teljes cikket ide kattintva olvashatja el.