Hibás lépések

25 perce

Az EU migrációs politikája kudarcot vallott

Címkék#Líbia#Európai Unió#migráció

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója szerint Brüsszel eddig sem hatékony, sem hiteles választ nem adott az illegális migráció kihívásaira.

MW
Az EU migrációs politikája kudarcot vallott

Fotó: AFP

Marsai Viktor szerint az uniós migrációs politika kudarcának legfőbb oka, hogy a tagállamok teljesen másként értelmezik a problémát. „Alapvetően az a gond, hogy a tagállamoknak nagyon eltérő elképzelésük van arról, mit is jelent az illegális, irreguláris migráció, és hogy arra problémaként vagy éppen megoldásként kell tekinteni” – fogalmazott a Magyar Nemzetnek.

Emlékeztetett: 2015 környékén a legtöbb nyugat-európai ország – Magyarország és néhány visegrádi állam kivételével – megoldásként tekintett a bevándorlásra. 

Sokan úgy gondolták, hogy az illegális migráció választ ad a munkaerőpiaci gondokra és a demográfiai kihívásokra. Az elmúlt évek azonban megmutatták, hogy ennél jóval összetettebb jelenségről van szó, amely számos problémát okoz, a szociális ellátórendszer túlterhelésétől kezdve a közbiztonsági nyomáson át a terrortámadásokig.

A szakértő szerint a közvélemény is érzékeli ezt a változást. „Látjuk, hogy több országban a választók egyre inkább a bevándorláskritikus pártokat támogatják. A tavalyi német tartományi választások is bizonyították: az emberek pontosan érzik, hogy a migráció komoly gondokat hoz magával.”

Líbia: kudarc és manipuláció

Az EU többször is próbálkozott líbiai megállapodásokkal a migráció fékezésére, de ezek sem hozták meg a kívánt eredményt.

A mostani krétai érkezéseket Halifa Haftar tábornok, egy hadúr ellenőrzése alatt álló kelet-líbiai területekről indították

 – mondta Marsai Viktor. Felidézte, hogy 8–10 évvel ezelőtt inkább Tripolitániából, a nyugati részekről érkeztek a migránsok, de ott az olasz kormány és az EU is részben sikeres megállapodásokat kötött. 

„Haftar kimaradt ezekből az egyezségekből, és most nyomásgyakorlásra használja az illegális migrációt, hogy erősítse pozícióit az EU-val szemben. Ráadásul Oroszország egyik legfontosabb szövetségesévé vált.”

A szakértő szerint itt valójában hibrid hadviselésről van szó. 

Ez ugyanaz a forgatókönyv, amit Belaruszban láttunk: Lukasenka elnök 2021 óta orosz közvetítéssel használja fegyverként a migrációt az EU ellen. Haftar most ugyanezt teszi.

Marsai Viktor szerint az unió migrációs paktuma sem kínál valódi megoldást.

„Az EU nagyon erős humanitárius szemüvegen keresztül vizsgálja a kérdést. A probléma az, hogy az érkezők döntő többsége nem háborús menekült, hanem pusztán a jobb élet reményében indul útnak. Az EU azonban mindenkit bemondásra beenged, aki menedékkérőnek vallja magát.”

Ez óriási terhet ró a tagállamokra. 

Menedékkérőket nem lehet hosszabb ideig zárt központokban tartani, különösen a családosokat. Így ha egyszer bejutnak az EU területére, gyorsan tovább tudnak utazni a frontországokból, és gyakorlatilag lehetetlen őket deportálni. A visszatoloncolás rendszere nem működik.

Marsai Viktor úgy látja: a most elfogadott migrációs paktum is „meglehetősen puha” megközelítést tükröz. „Hiába ellenezte Magyarország és Lengyelország, a tagállamok többsége áterőltette a paktumot. Ez egy olyan rendszert kényszerít az Unióra, amely nem ad érdemi választ a migráció problémáira.”

Arról, hogy a szakértő szerint mi hozhat fordulatot, itt olvashat bővebben.

