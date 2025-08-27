augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

20°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy a csend

1 órája

Az ellenzéki sajtó hallgat a Tisza-csomagról

Címkék#dokumentum#Tisza#Magyar Péter

Jobbára a pártelnök cáfolatára hagyatkoznak.

MW
Az ellenzéki sajtó hallgat a Tisza-csomagról

Magyar Péter

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Éppen hogy csak megemlíti a baloldali média a Tisza Párt kedden kiszivárgott dokumentumát, amelyből kiderült, hogy brutális szja-emelésre készülnek Magyar Péterék - írta a Magyar Nemzet.

 A Telex és a 444 is egy-egy cikket szánt a témának, míg a 24 még ennyire sem tartotta fontosnak a Tisza-adóról szóló híreket.

A Telex cikkében Magyar Péter reakciója alapján leírja, hogy a hírt közlő Indexnél „eddig is hemzsegett az ócska hazugság a Tisza kapcsán, eddig is egyértelműen kézi irányítással szerkesztették Rogán Antalék. Ma reggel viszont újabb mélységekbe süllyedt az egykor meghatározó online portál.” Magyar Péter szerint ugyanis egy harmadikos iskolás szintű, név nélküli hamisítványra hivatkozva állít a portál olyat, hogy a Tisza adóemelésre készülne, és „az Index által kitett papírfecninek semmi köze a Tiszához”.

A portál ezután kereste Magyar Péter sajtóosztályát is, ahol annyit közöltek velük, hogy „hazugság” az Index birtokába került dokumentum, de a lap nem érte be ennyivel, és egy pluszkérdést is intézve a párthoz, kiderítették, hogy

a részletes adócsökkentési programot később hozza majd nyilvánosságra a Tisza Párt.

A 444 már kicsit bátrabban kezelte a témát, és felidézték, hogy Magyar Péter korábban a februári évértékelőjében beszélt az adózásról, a nem sokkal korábbi Partizán-interjúban pedig nem mondott konkrétumot arra vonatkozóan, hogy Tisza-kormány esetén egy- vagy többkulcsos adóval számolnak. A lap hozzátette, Magyar Péter akkor mindössze annyit közölt, hogy különböző kérdéseken munkacsoportok dolgoznak.

A 24-től még ennyire sem futotta, a portál sokkal fontosabbnak tartotta Karácsony Gergely véleményét közölni, amelyben a főpolgármester kifejti: mit hallott Magyar Pétertől, ami megnyugtatta. Azt azért hozzátette Karácsony Gergely is, hogy

 a Fidesz kezd visszajönni a pályára.

A teljes cikkért kattintson ide. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu