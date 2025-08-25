1 órája
Augusztusban jelentősen javult a lakosság gazdasági közérzete
Augusztusban a lakosság és a vállalatok körében is kedvezőbb kilátásokat mért Századvég Konjunktúrakutató Zrt.
Forrás: Shutterstock
Fotó: Nichcha
A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. 2025. augusztusi felmérése alapján a lakosság gazdasági várakozása jelentősen (+4,0 indexpont) javult, miközben a vállalatok gazdasági közérzete is erősödött (+1,4 indexpont) az előző hónapban mért értékéhez képest. Így a −100 és +100 közötti skálán értelmezett lakossági index −15,2-re, továbbá a vállalati mutató értéke pedig −15,1 indexpontra javult. Az augusztusi felmérésben a háztartásoknál az általános gazdasági közérzet, míg a vállalatoknál a forint euróárfolyamának jövőbeni alakulására vonatkozó várakozások javulása jelentette a legmarkánsabb pozitív irányú módosulást.
Hatalmas lendületet adna az orosz–ukrán háború lezárása
A konjunktúraindex negatív tartományban tartózkodását jelentős részben az elhúzódó orosz–ukrán háború és a gazdasági szankciók által generált bizonytalanság okozza.
A gazdasági várakozások jelentős javulására várhatóan akkor nyílik lehetőség, ha a háború véget ér, az infláció a jegybanki célsávban (2-4 százalék közötti szinten) stabilizálódik, a kamatkörnyezet még kedvezőbbé válik, továbbá az európai konjunktúra erősödni tud, illetve az energiapiacokon is tartósan alacsony árak alakulnak ki.
A lakossági konjunktúraindexnek mind a négy alindexe erősödött idén augusztusban, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke az előző havi mínusz 6,7-ről mínusz 1,9-re, a gazdasági környezet érzékelése augusztusban az előző havi mínusz 33-ról mínusz 26,1-re, míg az inflációs folyamatok észlelését jelző alindex mínusz 67,8-ről mínusz 63,3-re javult. Mindeközben az anyagi helyzet megítélése is tovább erősödött mínusz 11,1-ről mínusz 9,9-re. A lakossági konjunktúrakutatásban 2025 augusztusában jelentős pozitív irányú elmozdulást tapasztaltunk az általános konjunktúrahelyzet megítélésében, a júliusban mértekhez képest.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Összességében Ön szerint ma Magyarországon inkább jó vagy inkább rossz irányba mennek a dolgok?”, augusztusban jócskán kedvezőbb választ adtak a megkérdezettek. A „határozottan rossz irányba” kategóriát a megkérdezettek 34,8 százaléka (a júliusi 42,1 százalék után), az „inkább rossz irányba” válaszlehetőséget 17,8 százalék (0,5 százalékponttal kevesebben az előző hónaphoz viszonyítva) jelölte meg. Az „is-is, jó is, rossz is bizonyos tekintetben” választ a megkérdezettek 27,1 százaléka választotta, ami 5,4 százalékpontos növekedés az előző havi részarányhoz képest. „Inkább jó irányba” mennek a dolgok választ 12,5 százalék (plusz 0,8 százalékpont), „határozottan jó irányba” választ pedig 6,9 százalék (plusz egy százalékpont) jelzett.
A lakosság konjunktúraérzetét korcsoportok szerint vizsgálva megállapítható, hogy mind az öt kategóriában erősödést mért a Századvég. A 18–29 éves korcsoportban 4,1 indexpontos, a 60 év felettieknél 6,9 indexpontos kimelkedő erősödés látható. Továbbá a 30–39 éveseknél 2,2 indexpontos, a 40–49 éves korcsoportban szintén 2,2 indexpontos, az 50–59 éveseknél pedig 2,4 indexpontos erősödés mutatható ki. Így a legkedvezőbb a 60 év felettiek konjunktúraészlelése, mínusz 10,8 indexpont, míg a legkedvezőtlenebb az 50-59 éveseké, akik mínusz 22,3 indexpontos konjunktúrát érzékeltek.
A vállalatoknál is látszik a pozitív változás
A vállalati felmérésben augusztusban az összes alindex értéke emelkedett. Az üzleti környezet mutatója mínusz 24,5-ről mínusz 22,6-re, a gazdasági környezet alindex értéke mínusz 32,5-ről mínusz 29-re javult. Továbbá a termelési környezet alindex mínusz 11,1-ről mínusz 11,0 indexpontra, az iparági környezet értéke pedig az előző havi mínusz 6,4-ről mínusz 1,5-re erősödött.
A legnagyobb pozitív változást 2025 júliusa után 2025 augusztusában a vállalatok forint euróárfolyamával kapcsolatos várakozása jelentette.
Arra a kérdésre ugyanis, hogy „Ön szerint hogyan alakul a forint euróhoz viszonyított árfolyama a következő egy évben?”, augusztusban, a vállalatok vezetői összességében kedvezőbb válaszokat adtak a júliusi prognózishoz képest. Ebben a hónapban ugyanis a vállalatok 0,8 százaléka szerint (a júniusi 0,5 százalék után) jelentősen erősödik a forint árfolyama. A következő egy évben kismértékben erősödő árfolyamra számít a megkérdezettek 12,7 százaléka (plusz 2,9 százalékpont). Változatlan árfolyammal 33,9 százalék (plusz 3,5 százalékpont), kismértékben gyengülő árfolyammal 37,8 százalék (mínusz 4,3 százalékpont), míg jelentősen gyengülővel a megkérdezettek 7,2 százaléka (mínusz egy százalékpont) számol.
A vállalatok ágazati bontását elemezve megállapítható, hogy a vizsgált szektorok között négyben javult, egyben pedig átlagosan romlott a konjunktúraérzet. Ebben a hónapban az iparban pedig plusz 4,4 indexpontos, a kereskedelemben plusz 3,4 indexpontos, a szolgáltatásoknál plusz egy, a mezőgazdaságban plusz 0,1 indexpontos konjunktúraindex-erősödést mért a Századvég. Míg az építőiparban mínusz 1,8 indexpontos csökkenés látszott. Augusztusban a mezőgazdaságban mérték a legjobb konjunktúraérzetet (mínusz 12,8), míg a leggyengébbet a szolgáltatásoknál (mínusz 15,5).