Az amerikai külügyminiszter szerint az új szankciók rontják a béke esélyét

Rubio szerint a szankciók üzenete az, hogy „jelenleg nincs lehetőség a békére, így csak tegyünk rá még több szankciót”, ezzel viszont az amerikai külügyminiszter szerint engednék, hogy még több embert bombázzanak és több ember haljon meg. Ők éppen ezt próbálják megakadályozni – írta hivatalos oldalán az Egyesült Államok Külügyminisztériuma.

