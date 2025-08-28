A Tisza etyeki beszéde leplezte le Magyar Péter hazugságait (videó)

Megdöbbentő és egyben leleplező kijelentést tett a Tisza Párt etyeki fórumán Tarr Zoltán, Magyar Péter pártjának alelnöke a Tisza Párt hatalomra jutása esetén tervezett adóemelésekről - írta meg a Magyar Nemzet.

„Ez egy olyan kérdés, amiről beszélgetni kell, de most nem lehet erről beszélgetni. Itt most magunk között természetszerűleg lehet, és majd, ha ez kikerül, én magyarázkodok, de annak sem lesz semmi értelme. És számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet beszélgetni. Ezért mondjuk azt, hogy határozottan, hogy nagyon sok mindent lehet és kellene. Választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A fórumon rész vett Dálnoki Áron is, neki tulajdonítják a napokban kiszivárgott belső feljegyzést, amelyben konkrétan leírják, hogyan vezetnék vissza a korábbi háromsávos adózást.