A miniszterelnök elárulta, miért nem vitázik Magyar Péterrel

Orbán Viktor szerint a választás tétje az, hogy magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről.

A miniszterelnök elárulta, miért nem vitázik Magyar Péterrel

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Fizetett bábemberekre bízni az ország sorsát azt jelenti, hogy a magyarok rosszul fognak járni. Fizetett bábemberekkel nem vitatkozom” – jelentette ki közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterölnek leszögezte: ha mégis vitatkozni valója van azzal a világgal, akkor azokkal vitatkozik, akik fizetik őt. 

„Ez Ursula von der Leyen, meg Manfred Weber. Nem az ő magyarországi bábjuk. Tehát ha nem akarjuk, hogy a magyar politika komolytalanná váljon, akkor sosem szabad bábemberekkel vitatkozni. Magyar emberek vagy Brüsszel emberei döntsenek-e Magyarország jövőjéről? Ez a választás tétje!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Emlékezetes, Orbán Viktor a Hont Andrásnak adott interjújában is hangsúlyozta már, a Magyar Péter vezetette Tisza Pártot egy kategóriába sorolja az óbaloldallal. Felidézte: a választás előtti évben Márki-Zay Pétert is népszerűbbnek mérték nála, és az összefogott baloldali pártoknak is nagyobb támogatást mértek, mint a Fidesz, aztán mégis nagyot nyertek. 

