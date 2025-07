Orbán Viktor: csak Trumpnak van esélye arra, hogy békét hozzon (videó)

A műsorvezető felvetette, hogy mit tud ajánlani a fiataloknak ezen felül. Orbán Viktor elmondta, hogy a fix 3 százalékos otthonteremtési hitellel is őket akarják segíteni, és a felvetésre, hogy ezzel összhangban a csok plusszal vásárolható ingatlanok felső határát is érdemes lenne megemelni 100 millió forintig, is pozitív választ adott.

