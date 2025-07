Orbán Viktor: hajrá, Digitális Polgári Körök!

„Pár óra leforgása alatt több mint tízezeren csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Köszönöm, hogy máris ennyien jelentkeztetek. Nem állunk meg, a cél a végtelen, és a tovább!” – közölte a Facebookon Orbán Viktor röviddel a tusványosi beszédét követően.

A Tusványoson bejelentett új digitális tér kialakításának célja, hogy megvédje a kultúránkat, nyelvünket és identitásunkat – az online világban is.

„A mi nemzedékünkre hárul a digitális szabadságharc megvívásának kötelessége. Élj a Kárpát-medence bármely szegletében, közöttünk te is alakíthatod a magyarság sorsát” – olvasható a már elérhető dpk.hu honlapon, amelyen önök is csatlakozhatnak. Ugyanitt azt írják, meg kell szerveznünk magunkat, hogy megvédjük Magyarország szuverenitását az online térben is.

Hitvallásunk jelöli ki céljaink hármas egységét: megmaradni magyarnak, megvédeni szabadságunkat és gyarapítani az erőnket egy digitalizált világban is. Ez a mi nemzeti algoritmusunk

– közölték. Az első Digitális Polgári Kör alapítói között van Miklósa Erika opera-énekesnő, Baji Balázs gátfutó, Partos Bence pszichológus, Dopeman rapper, Balatoni Katalin neveléstudományi kutató, valamint Schmidt Mária történész és Nagy János államtitkár is.