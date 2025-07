Magyar Péter elszólta magát a kamuprofilokról

Magyar Péter, az »ellenzék reménysége«, rám küldi az árnyékhadseregét, majd felháborodva kér számon, hogy miért merem kitakarítani őket a saját oldalamról. Peti, ez tényleg szánalmas. Te vagy az, aki naponta hangoztatod, hogy a kormány uszít, közben Te vagy az egyetlen, aki ezt teszi. És most ezt nálam is bebizonyítottad! Kérlek, ezek után, ne is próbáld eljátszani, hogy semmi közöd hozzá. Ha nem lenne, honnan tudnád, percre pontosan, hány álprofilos tiszás trollt tiltottam le? Honnan? Mert tudod. Mert ti küldtétek őket. És most hisztizel, mert nem hagyom, hogy végigmasírozzanak a véleményteremen