Kísérteties a hasonlóság a gyurcsányi migrációs politika és a tiszás elképzelések között

Ebből is kirajzolódik, hogy a Tisza–Brüsszel-paktum a bevándorláspárti politikában is működik, ugyanakkor Magyar Péter kényesen kerüli, hogy nyilvánosan egyenesen beszéljen a migrációs problémákról, de a háttérben ő és pártja az Európai Néppárttal, Manfred Weberékkel együtt az Európai Parlamentben eddig is minden bevándorláspárti előterjesztést megszavazott, itthon pedig szép csendben migrációpárti előadásokat tartanak a tiszásoknak Soros emberei.

Nagy Boldizsár egyébként azzal is egyetért, hogy az unió a migrációs politika miatt hatalmas pénzbüntetésre ítélte Magyarországot.

Mint a Magyar Nemzet megírta, gőzerővel folyik a Tisza Pártban a migrációpárti érzékenyítés, és Magyar Péter szerint az uniós joghoz igazított migrációs politikát kell bevezetni Magyarországon.

Gyurcsány gumicsontnak nevezte a migráció kérdését

Kísérteties a hasonlóság a Tisza Párt háttéremberének elgondolása és Gyurcsány Ferenc egykori politikája között. Joggal feltételezhetjük, hogy az egykori baloldali összefogás pártjainak ugyanazok az emberek adtak tanácsot, ugyanazok írták a programjaikat, akik ma a Tisza Pártnak teszik.