Zsigmond Barna Pál: Magyar Péterék hívták ide a LIBE Bizottság delegációját

Zsigmond Barna Pál felidézte, hogy most is jelezte a magyar kormány nyitottságát a párbeszédre, ahogy januárban is elment a LIBE Bizottsággal párbeszédet folytatni. „De azt láttam, hogy előre megírt ítéleteket tesznek elénk, és amikor az ember kérdéseket tesz fel, akkor arra nem hajlandók válaszolni” – emlékeztetett.

Hozzátette: szeretett volna kérdéseket feltenni arról, hogy miként bontják le a jogállamot Lengyelországban, a brüsszeli korrupciós botrányokról, illetve arról is, hogy mi történt Franciaországban akkor, amikor a bíróság ítélettel zárta ki a legesélyesebb ellenzéki jelöltet. „Amikor erre próbáltam rákérdezni, akkor azt mondta az egyik tag, hogy nekem nincs jogom ezeket a kérdéseket feltenni, mert ők csak magyar jogállamiságról szeretnének kérdéseket feltenni” – idézte fel.

Leszögezte azonban: noha a magyar kormány továbbra is nyitott a párbeszédre, vannak olyan vörös vonalak, amelyeket nem tud átlépni. Ilyen például Magyarország szuverenitása, vagy az, hogy megvédjék Magyarországot az illegális migránsoktól, továbbá az is, hogy megvédjék a gyermekeket.

Mint felidézte, a tárgyalás során szóvá tette a bizottságnak azt is, hogy valahogy mindig csak olyan civil szervezetekkel találkoznak, amelyek a Soros Alapítványtól kapnak pénzeket, amelyek egyértelműen a balliberális oldalhoz tartoznak. Nem kíváncsiak a jobboldali civil szervezetek vagy háttérintézmények véleményére.