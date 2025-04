Ukrajnában annak ellenére is tovább zajlanak a kényszersorozások, hogy a világban az elmúlt hónapokban már a lehetséges békéről tárgyaltak. Ebből kiindulva azonban nem úgy néz ki, mintha az ukrán állampolitika a lehetséges békére készülne. Az ukránok egymás között is nyíltan állítják: Ukrajnát három évtizede a korrupció tartja össze. Ha az megszűnne, akkor nem lenne, aki etesse a csinovnyikokat, akik mindenért a markukat tartják.

Tovább zajlanak a kényszersorozások

Fotó: Narciso Contreras / Forrás: Anadolu via AFP

A 2022 óta tartó háborúval, mindez csak hatványozódott, hiszen, most már nemcsak az átlagos ügyintézésért vagy szolgáltatásokért kell kenőpénzzel fizetni, de azért is, hogyha valaki meg akarja úszni a frontot. Mindennek megvan a tarifája, még ennek is, gyakorlatilag nyílt iparággá vált a váltságdíjak beszedése.

Artyom Dmitruk Londonba menekült volt Zelenszkij-párti honatya szerint például

éves szinten 2-4 milliárd euró kerül az ukrán elnök és környezete zsebébe a hadköteles állampolgárok megfejéséből.

Ukrajnában látványosan gazdagodnak a toborzótisztek is. Sokan Nyugat-Európában vesznek maguknak több millió eurós villát. Egy másik ukrán kormánypárti honatya, Julia Jacik nemrég szintén kendőzetlenül beszélt erről egy műsorban. Szerinte az egyenruhások ezt könnyen meg is tehetik, hiszen akár 5000 dollárt is követelhetnek egy-egy besorozottért, hogy az újra a családjával lehessen. Jacik szerint:

Amennyiben az utcán kaptak el, 500 dollárért engednek ki. De, ha a toborzóirodából akarsz kijönni, már 3000 dollár a tarifa. Viszont, ha már a felkészítő táborból kell kijönnöd, akkor már 7000 dollár. Ezt tetézi, hogy amennyiben mindezt legalizálni is szeretnéd a katonai nyilvántartásban, úgy további 2000 dollárt kell fizetned a megfelelő helyekre. Ezek nagyjából az árak.

– mondta az ukrán képviselőnő egy interjúban.

Sokan napokig raboskodnak a hadkiegészítőkben és arra panaszkodnak, hogy annak ellenére is elrabolják és fogva tartják őket, hogy minden szükséges okmányuk megvan a felmentésre. Nem kímélik olykor a többgyermekes családapákat sem, akiket törvény véd a szolgálat alól. Nekik is fizetniük kell, ha túl akarják élni a háborút: bizonyos helyeken nekik is többszáz dollár/hó a tarifa.

A lényeg minden esetben a pénz, a váltságdíj, amit ki tudnak szedni az elrabolt áldozatból, hogy azok visszamehessenek a családjukhoz.

Több ezer bankszámlát zároltak

A jogfosztás nemcsak katonai értelemben vált hétköznapivá Ukrajnában, de a polgári élet egyéb szegmenseire is elkezdett rátelepedni. A folyamatos militarizálással Kijev azt sugallja saját állampolgárainak, hogy teljes jogfosztást érdemelnek azok, akik nem vesznek részt az ország védelmében. Azokat pedig egyenesen ki akarják rekeszteni a jövő Ukrajnájából, akik a lábukkal szavaztak, és a hegyeken, mezőkön vagy éppen a Tiszán keresztül távoztak külföldre.