Brutális áramszünet bénította meg Spanyolországot és Portugáliát

Az Ibériai-félsziget országaiban, Spanyolországban és Portugáliában is hatalmas áramszünetet tapasztaltak hétfőn napközben. A spanyol villamosenergia-hálózat adatai azt mutatják, hogy másodpercek alatt óriási lett a kiesés. Az egész országra kiterjedő áramkimaradás meglehetősen szokatlan Európában - számolt be a Világgazdaság. Egész városok, köztük Sevilla, Barcelona és Pamplona is érintettek, míg a közösségi médiában többen arról számoltak be, hogy egész Madrid és Lisszabon áram és mobil lefedettség nélkül maradt. Kubában is történt hasonló több, mint egy hónapja, a részletekről ITT>> írtunk.

Az áramszünetben kialudtak a közlekedési lámpák Spanyolország szerte. Fotó: Anadolu via AFP

Több olvasónk is jelezte, hogy mindenhol elment az áram, így utazni sem tudnak, nem tudni mikor állhat helyre a rend. Apokaliptikus helyzetről számoltak be Portugáliában. Megszakadtak a telefonvonalak, nem lehet pénzt sem kivenni az automatákból, de a terminálok sem működnek, nem engedik be az embereket a repterekre. Elmondásuk szerint akár egy hét is kellhet a teljes helyreállításhoz, nem tudja a légitársaság sem mikor indíthatnak újra repülőket.

Megállt az élet az áramszünet miatt az Ibériai-félszigeten

A több millió embert érintő szolgáltatáskimaradás miatt a vállalatok hazaküldték a dolgozókat. A Sky News értesülése szerint az egész országban nem működtek a telefonvonalak.

A vonatközlekedés teljesen leállt, hatalmas tömegek rekedtek az állomásokon. A helyi média szerint nem működnek a közlekedési lámpák a városban, a madridi forgalmat a rendőrök irányítják, hangosbemondó segítségével is.

A madridi metró egyes részeit kiürítették. Voltak utasok, akik 20 percig rekedtek a metróban, mígnem a személyzet egyik tagja kézzel ki nem nyitotta az ajtókat. A valenciai metró is bejelentette, hogy felfüggesztette a szolgáltatását az összes vonalon. A madridi Barajas repülőtér is áram nélkül maradt.

Mivel az áramkimaradás érintette az eredményjelzőket és a pálya feletti kamerát is, felfüggesztették a madridi nyílt teniszbajnokságot, a Madrid Opent a BBC szerint.

Spanyolország válságbizottságot hozott létre a helyzet kezelésére – tudta meg a Bloomberg bennfentesektől.