Kifejtette:

azt írnák elő, hogy minden tagállam GDP-je 0,25 százalékát biztosítsa évente Ukrajna katonai támogatására (ez Magyarország esetében 200 milliárdos kiadás lenne), felsorolják, milyen fegyvereket kellene küldeni, kiterjesztenék a szankciókat a földgázra és az uránra.

Ha ez így lenne, nem működhetne a paksi atomerőmű, és Magyarország csak jóval drágábban juthatna gázhoz - tette hozzá.

Közölte,

a határozatban arra is felszólítják a tagállamokat: aktívan gyakoroljanak nyomást Magyarországra, hogy adja be a derekát a háborús ügyekben.

A politikus szavai szerint úgy akarják folytatni az amerikai demokrata adminisztráció politikáját, hogy az pár hete Amerikában is vereséget szenvedett, mégis, "ukrán pólókban pózolva még a szlogenjeiket is átveszik, mintha nem is döntéshozói székekben, hanem egy számítógépes játékban éreznék magukat".

Hangot adott annak is, hogy miközben egy árnyalattal többször hallani az utalásokat a békére, a béketárgyalásokra, az Európai Parlament állásfoglalásában ez nem mutatkozik meg, a szlogen továbbra is az, hogy Ukrajnát támogatni kell mindaddig, amíg szükséges.

Úgy tűnik, mintha az EP turbófokozatba kapcsolta volna a háborús politikát, ami teljesen ellentétes azzal, amiért az Európai Unió, az európai együttműködés létrejött

- fűzte hozzá a képviselő, megfogalmazva azt is: korábban gyakran emlegették, hogy aki nem hisz az európai együttműködésben, az látogasson katonasírokat, "hát úgy néz ki, hogy ezek a döntéshozók nem tették meg".