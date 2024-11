Már több mint 400 ezren töltötték le a Digitális Állampolgárság Program alkalmazását, amellyel már mobilkészülékeken is tudják magukat azonosítani az emberek - hívta fel a figyelmet videójában az államtitkár. Személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy jogosítvány helyett az alkalmazásban lévő QR-kóddal is azonosíthatják magukat az állampolgárok egy-egy rendőri intézkedésnél. Az emberek egy helyen megtalálhatják a személyes adataikat, és a gépjárműveikét is - tette hozzá.

Vitályos Eszter

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Email-cím és jelszó megadása nélkül, egy QR-kód beolvasásával lehet bejelentkezni mintegy 200 állami weboldalra és alkalmazásba, például a magyarorszag.hu, az eszja.nav.gov.hu, vagy az eeszt.hu felületeire

- mondta.

Mindössze néhány gombnyomással digitális hatósági erkölcsi bizonyítvány is igényelhető, amely Magyarország első teljesen digitális okmánya. Az egyszerű, felhasználóbarát felület segítségével egyszerűen foglalható időpont a kormányablakokba - részletezte.