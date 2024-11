Emlékeztetett rá, hogy a családi adókedvezményt 2011-ben vezették be újból. Emellett további adókedvezményeket és adómentességet vezetett be a kormány az elmúlt években a családok támogatására: 2020-ban vezették be a négy- vagy többgyermekes édesanyák élethosszig tartó személyijövedelemadó- (szja-) mentességét, 2022-tól a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét, 2023-tól pedig a 30 év alatti édesanyák szja-mentességét.