Potápi Árpád János pótolhatatlan

Kitért arra is, az ellenzéket senki nem akadályozta meg és most sem akadályozza meg, hogy olyan politikát vigyenek, ami jó a határon túli magyaroknak. Ők kicsinyes politikai számításból ezt elutasították, következésképp a határon túli magyarok is elutasítják őket. Ezért magukat okolják, ne a határon túli magyarokat. Aláhúzta: a határon túli magyarok ügyeit ki kellene venni a napi pártpolitikából. Emlékeztetett: a Gyurcsány Ferenc idején negligált Magyar Állandó Értekezletet visszaépítették, ahol az összes határon túli magyar párt és az összes magyarországi párt ott van.

Én mindenkit szeretnék integrálni a magyar nemzetpolitikába

– fogalmazott.

Azt mondta, a közelmúltban elhunyt Potápi Árpád János karizmatikus személyisége pótolhatatlan, de az államtitkári posztot be kell tölteni. A tisztségre Nacsa Lőrincet, a KDNP frakcióvezető-helyettesét kérte fel.

Elmondta, arra törekszik, hogy a KDNP-ben minél több fiatal legyen, akik elkötelezett keresztények és profi politikusok. Jelezte: most lesz a KDNP országos nagy választmánya, ahol teljes tisztújítás történik. Amióta Latorcai Csaba a főtitkár, ezer új tag lépett be, több mint száz szervezetet hoztak létre. Miközben más pártokba nehezen találnak tagokat, addig a KDNP-be egyre többen lépnek be.

Nem azért van ez, mert a KDNP olyan nagyszerű, hanem azért van, mert a kereszténydemokrácia nagyszerű

– mondta Semjén Zsolt.