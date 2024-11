A miniszterelnök beszélt a szlovákiai helyzetről is, mint mondta,

olyan korábban még abszurdnak tűnő helyzet állt elő, hogy a szlovák állami szuverenitás legelkötelezettebb képviselői a felvidéki magyarok,

idézte fel a miniszterelnök, megjegyezvén, hogy az új Fico-kormány ebben a kérdésben jó támogatója a magyar kormánynak.

A szlovén kapcsolatoktól javulást remél a miniszterelnök, a korábbi állapotok visszatérését.

Ausztriában új helyzet van, a választást megnyerő párt helyett a második pártot kérték fel a kormányalakításra, mégsem jelentek meg NATO-csapatok diktatúrát kiálltva. A két ország kapcsolatát kiegyensúlyozottnak ítélte a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint

az a tény, hogy Magyarország Horvátország egyik legfontosabb kliense a turizmus terén, átsegítheti a jelenlegi konfliktusokon is a két ország kapcsolatát.

A szerb–magyar kapcsolatok folyamatosan javulnak, ezért Pásztor Istvánnak és a pártját halála után átvevő fiának is köszönetet mondott a kormányfő. A két ország kormánya elkötelezett abban, hogy biztonsági és katonai kérdésekben is együttműködést alakítson ki.

Ukrajnáról azt mondta a miniszterelnök, hogy nem léphet közelebb az unióhoz, amíg bizonyos lépéseket nem hajt végre a magyar kisebbségek védelme érdekében, amelynek a magyar kormány is mindenképpen érvényt fog szerezni.

Az Ukrajna és Oroszország között zajló háború viszont az első számú uniós kérdés. A miniszterelnök kifejtette,

az USA-ban az előző kormányzat január 20-áig kezében tartja az összes döntést, az amerikai nép döntésével szemben azonban nem lenne helyes cselekedni, mégis ezt teszi a korábbi adminisztráció.

Úgy vélekednek, hogy most adnak meg mindent Ukrajnának a háborúhoz.

A kormányfő szerint ahol most tartunk, az a háború új szintje, ezért is retteg mindenki attól, hogy mi lesz most, milyen válaszcsapást ad Oroszország az amerikai rakéták használatára.

Én sem tudom, szeretnék megnyugtató dolgokat mondani, de nem tudok

– vallotta be a miniszterelnök. Hozzátette: abban azonban biztos, hogy Magyarország ebben a bizonytalan helyzetben biztonságban van.