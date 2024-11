"Van egy olyan gondolat is, van egy olyan hagyomány is a magyar politikában, hogy jobb inkább sunyítani, nem kell ezekkel a nagy ügyekkel foglalkozni. Persze titokban értsük meg őket, de ha van is véleményünk, inkább maradjunk csöndben és valahogy - ahogy a sportban mondják - oldalvizezve ússzuk meg a világ nagy változásait. Ez egy sikeres túlélési stratégia volt hosszú időn keresztül Magyarországon, de most valóban valami olyasmi történik, ami ezt a nagy gondolatoktól való távolságtartás stratégiáját többé nem teszi lehetővé" – mondta a miniszterelnök hozzátéve:

2009-ben kezdtett foglalkozni Eurázsia gondolatával.

"Talán szabad ilyen személyes élményekről is beszélni itt, ami abban a formában történt, hogy kitört a 2008-2009-es pénzügyi válság, és én még ahhoz a nyugatos magyar hagyományhoz tartoztam hosszú időn keresztül, amely hitt abban, hogy ha valami baj történik a nyugat-európai gazdaságban, mondjuk egy pénzügyi válság, amiről tudjuk, hogy nem volt világméretű, hanem inkább egy európai pénzügyi vagy nyugati pénzügyi válság volt, akkor nekünk egy olyan európa, nyugati pénzügyi, gazdasági rendszerünk van - ideértve talán a politikai rendszert is -, amelynek jól fejlett és kipróbált önkorrekciós mechanizmusa van. Bekövetkeznek, vannak ilyen ciklusok, bekövetkeznek a bajok, de megvan az a képessége a nyugati politikai és gazdasági rendszernek, hogy egy önkorrekcióval ezeket a hibákat kijavítsa. Hihetünk abban, amiben vagyunk, ez a nyugati világ képes az önmegújításra, ezért maradjunk azon a nyomvonalon, amin eddig is haladt a magyar politikai gondolkodás, a tőlünk fejlettebb technológiák, a modernizáció mindig nyugatra van, arra kell figyelni, és azt kell mutálni és azt megvalósítani Magyarországon"

– fogalmazott.

"Én hosszú ideig hittem abban, hogy ez így van. Magát a rendszerváltást, akik külföldről jöttek, nekik mondom, én már 1988-89 óta benne vagyok a magyar politika sodrásában. Az egész magyar kommunizmus utáni nagy rendszerváltást lényegében ez a gondolat uralta. Nem csak azért érdemes nyugatra tekintenünk, mert ott jobban élnek, ami kétségkívül igaz, mert hatékonyabbak és így tovább, hanem azért is, mert egy olyan önkorrekciós politikai-gazdasági rendszert fedeztek föl valamikor a XVII. századtól kezdődően, és hoztak létre nyugaton, amely hosszú távon garantálja a biztonságunkat, a stratégiai biztonságunkat. Biztosak lehetünk abban, hogy a nagy kérdésekre adott válaszaink jó irányba mutatnak. Ez a meggyőződésem roppant meg 2008-2009-ben, amikor azt kellett tapasztalnom, hogy beütött a nyugati pénzügyi válság, és részt vettem azokon a politikai tanácskozásokon, ahol ennek a megértésével foglalkoztak" - mondta a kormányfő.