A Demján Sándor terv kapcsán elhangzott, a tőkehitel és kamattámogatások terén a programok részleteiről a Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztet Nagy Márton miniszter. Jövőre ez a program 1400 milliárd forintot juttat a gazdaságba.

Nagy a háború eszkalációjának esélye

Az orosz–ukrán háború aktuális eseményei kapcsán a kormány úgy látja, hogy az eszkaláció esélye nagyobb, mint valaha. A Kárpátalját ért támadás miatt a határ és a légvédelem megerősítése indokolt volt, ez meg is történt. Az új amerikai adminisztráció hivatalba lépésétől hazánk a helyzet javulását várja. A kormány ugyanakkor aggasztónak találja az új Európai Bizottság várható döntéseit, melyek szerinte ellentétesek a választói akarattal.

A miniszter emlékeztetett, tegnap az Európia Parlament döntött arról, hogy az Európai Bizottság megkezdheti újabb 5 éves időszakát. Mint mondta, az, hogy Európát a kudarcok ellenére nem a változás jellemzi, az szomorú. Ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy Várhelyi Olivér tisztséget kapott. Kitért arra, hogy az Európai Néppárt elárulta váalsztóit, ugyanis baloldali politikájával becsapta választóit.

– Az új európai megállapodás része a migrációs paktum, és Ukrajna támogatása is, mellyel a magyar kormány nem ért egyet, de elítéljük az uniós pénzek visszatartást is, és az új, összeurópai adók kivetését is – mondta a miniszter, jelezve, nem szabad több jogot adni Brüsszelnek, inkább el kellene vonni jogköröket. Hozzátette, a megállapodás nem szolgálja Európa és Magyarország érdekét, ezzel szemben a kormány számára a magyar érdek érvényesítése fontos.

– Mindezek ellenére a jövő év elhozhatja a békét, reális esély van erre, ehhez viszont az kell, hogy nem legyen háborús fenyegetettség a környező országokban, és álljon helyre a béke iránti vágy. Ez vezethet az energiaárak csökkenéséhez, a gazdaság fellendüléséhez. A kedvezőtlen helyzet ellenére a magyar gazdaság kedvezően alakulhat – mondta Gulyás Gergely.