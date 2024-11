Ökumenikus Segélyszervezet: az erőszak egyetlen formája sem elfogadható Az erőszak egyetlen formája sem elfogadható, a krízisellátó rendszerben pedig van kitől segítséget kérni, van kiút a bántalmazó kapcsolatokból – hívta fel a figyelmte az Ökumenikus Segélyszervezet a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából hétfőn. A segélyszervezet az MTI-hez hétfőn eljuttatott ismertetőjében azt írta: komplex szolgáltatásaik révén az elmúlt egy évben több mint 11 ezer esetben segítettek kapcsolati erőszak áldozatain. Komoly szolgáltatásfejlesztéseiknek köszönhetően mára az egyik legnagyobb olyan hazai szervezetté váltak, amely a prevenciótól a szakemberek által nyújtott tanácsadáson át az azonnali kríziskezelésen keresztül egészen a reintegrációs szolgáltatásokig nyújt ellátásokat és működtet programokat az ország több pontján – tudatták. Kiemelték, hogy a segélyszervezet csaknem 20 éves tapasztalattal rendelkezik az áldozatok ellátása és rehabilitációja terén; tematikus weboldalukon keresztül 2017-től nyújtanak online anonim tanácsadó szolgáltatást, 2018-tól pedig Budapesten, Miskolcon, Szolnokon és Orosházán nyílt krízisambulanciáikon, jogász, pszichológus és szociális szakembereiktől már személyesen is bárki tud tanácsot kérni. Az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai tartanak tanácsadást Szegeden és Békéscsabán is, más szervezetek működtetésében pedig további 3 helyszínen – Devecseren, Mosonmagyaróváron, Kaposváron – azaz összesen kilenc helyszínen érhető el krízisambulancia, ahol az áldozatok biztonságos körülmények között, személyesen és telefonon is tudnak segítséget kérni. 2024-től a segélyszervezet működteti az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (OKIT), mely állandó elérhetőséget biztosít minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek a nap minden órájában, az ország egész területén és külföldön – tették hozzá. A segítségkérés lehetősége azért is fontos, mert az áldozat számára gyakran nehéz és hosszú folyamat felismerni, hogy bántalmazó kapcsolatban él, és legalább ennyire nehéz számára az abból való kilépés főleg, ha vagyon, lakhatás vagy közös gyermek is összeköti őt a bántalmazóval. Amikor mégis felismeri, hogy a kapcsolata nem egészséges és készen áll a kilépésre, a szakemberek szerint elengedhetetlen, hogy minél többen álljanak mögötte és támogassák. Az elmúlt egy évben a krízisközpontokban és titkos menedékházakban több mint 360, a krízisambulanciákon pedig közel 800 bántalmazott kapott segítséget, az OKIT pedig január óta 8600 hívást fogadott és október végéig mintegy 529 esetben 1665 ember kríziselhelyezését kezdeményezte - sorolták. A tájékoztatás szerint a szervezet nagy hangsúlyt fektet a társadalmi szemléletformálásra és a megelőzésre is, amelynek jegyében 2013 óta rendszeresen indítanak országos kampányokat annak érdekében, hogy az áldozatok, illetve a hozzátartozóik, a közvetlen környezetükben élők felismerjék: az, ami velük vagy körülöttük történik, nem elfogadható és joguk, illetve lehetőségük van arra, hogy segítséget kérjenek. A figyelemfelhívó kampányok mellett a segélyszervezet munkatársai prevenciós foglalkozásokat tartanak középiskolákban, nyári táborokban és fesztiválokon is. A kapcsolati erőszak formáiról, és a segítségkérés módjairól bővebb információ az Ökumenikus Segélyszervezet aszeretetnemart.hu oldalán érhető el, ahol online, anonim tanácsadásra is van lehetőség, az OKIT pedig a nap 24 órájában állandó elérhetőséget kíván biztosítani minden bajba jutott és azonnali segítséget kérő embernek az [email protected] címen, illetve a +36 80 20 55 20-as Magyarországról ingyenesen elérhető telefonszámon – áll a segélyszervezet ismertetőjében.